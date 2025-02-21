Челябинец отправился на рыбалку, прихватив килограмм конопли

В Троицке Челябинской области задержали любителя рыбалки. В багажнике его автомобиля нашли почти один килограмм растительного наркотика, рассказали URA.RU в Главном управлении МВД России по региону.
«В Троицке госавтоинспекторы задержали рыбака, в автомобиле которого находилось около килограмма сушеного наркорастения. Полицейским он пояснил, что планировал использовать запрещенное вещество как прикормку для рыб», — рассказали в областном главке МВД.
Экспертиза показала, что масса запрещенного вещества, а им оказалась конопля, составила 893 грамма. Мужчина объяснил: собирал растения для прикормки рыб и личного употребления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Как ранее писало URA.RU, сотрудники ФСБ по Челябинской области накрыли межрегиональную наркосеть. Были задержаны четыре дилера и изъято более 160 килограммов наркотиков растительного происхождения, а также оборудование для выращивания конопли.
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