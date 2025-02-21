21 февраля 2025

Челябинец отправился на рыбалку, прихватив килограмм конопли

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина взял с собой на рыбалку около килограмма конопли
Мужчина взял с собой на рыбалку около килограмма конопли Фото:

В Троицке Челябинской области задержали любителя рыбалки. В багажнике его автомобиля нашли почти один килограмм растительного наркотика, рассказали URA.RU в Главном управлении МВД России по региону.

«В Троицке госавтоинспекторы задержали рыбака, в автомобиле которого находилось около килограмма сушеного наркорастения. Полицейским он пояснил, что планировал использовать запрещенное вещество как прикормку для рыб», — рассказали в областном главке МВД.

Экспертиза показала, что масса запрещенного вещества, а им оказалась конопля, составила 893 грамма. Мужчина объяснил: собирал растения для прикормки рыб и личного употребления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее писало URA.RU, сотрудники ФСБ по Челябинской области накрыли межрегиональную наркосеть. Были задержаны четыре дилера и изъято более 160 килограммов наркотиков растительного происхождения, а также оборудование для выращивания конопли.

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В Троицке Челябинской области задержали любителя рыбалки. В багажнике его автомобиля нашли почти один килограмм растительного наркотика, рассказали URA.RU в Главном управлении МВД России по региону. «В Троицке госавтоинспекторы задержали рыбака, в автомобиле которого находилось около килограмма сушеного наркорастения. Полицейским он пояснил, что планировал использовать запрещенное вещество как прикормку для рыб», — рассказали в областном главке МВД. Экспертиза показала, что масса запрещенного вещества, а им оказалась конопля, составила 893 грамма. Мужчина объяснил: собирал растения для прикормки рыб и личного употребления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как ранее писало URA.RU, сотрудники ФСБ по Челябинской области накрыли межрегиональную наркосеть. Были задержаны четыре дилера и изъято более 160 килограммов наркотиков растительного происхождения, а также оборудование для выращивания конопли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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