Арестовали советника губернатора Ростовской области

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Суд отправил Гончарова в СИЗО на два месяца
Суд отправил Гончарова в СИЗО на два месяца Фото:

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Судья определил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

«Избрать Гончарову... меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — передает РИА Новости решение суда. По данным источника, Гончаров был задержан 21 февраля в связи с превышением должностных полномочий.

Уголовное дело против Гончарова связано с расследованием заместителя губернатора — министра сельского хозяйства Константина Рачаловского. По информации УФСБ России по Ростовской области, Рачаловский был задержан за незаконное выделение более 155 миллионов рублей господдержки. Средства, предназначенные для поддержки сельхозпредприятий, были похищены, а получатели субсидий объявлены банкротами.

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Судья определил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. «Избрать Гончарову... меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — передает РИА Новости решение суда. По данным источника, Гончаров был задержан 21 февраля в связи с превышением должностных полномочий. Уголовное дело против Гончарова связано с расследованием заместителя губернатора — министра сельского хозяйства Константина Рачаловского. По информации УФСБ России по Ростовской области, Рачаловский был задержан за незаконное выделение более 155 миллионов рублей господдержки. Средства, предназначенные для поддержки сельхозпредприятий, были похищены, а получатели субсидий объявлены банкротами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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