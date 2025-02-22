Арестовали советника губернатора Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Судья определил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
«Избрать Гончарову... меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — передает РИА Новости решение суда. По данным источника, Гончаров был задержан 21 февраля в связи с превышением должностных полномочий.
Уголовное дело против Гончарова связано с расследованием заместителя губернатора — министра сельского хозяйства Константина Рачаловского. По информации УФСБ России по Ростовской области, Рачаловский был задержан за незаконное выделение более 155 миллионов рублей господдержки. Средства, предназначенные для поддержки сельхозпредприятий, были похищены, а получатели субсидий объявлены банкротами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.