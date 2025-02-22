Песков рассказал, как Россия помогла Абхазии

Дети и подростки из Абхазии теперь могут участвовать в российских молодежных программах благодаря новому распоряжению, подписанному президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение. Дети, школьники, представители молодежи Абхазии получат возможность присоединиться не только к „Большой перемене“, но и к большому количеству других проектов по поддержке российской молодежи», — проинформировал Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Среди проектов, доступных для участия: «Движение первых», «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», а также форумы «Машук» и «Таврида». Молодежи из Абхазии будут доступны конкурсы в различных областях: спорт, образование, наука, культура, путешествия. «Это дает абхазской молодежи полноценную возможность воспользоваться всеми преимуществами постоянной поддержки талантливой молодежи, которую предоставляют российские программы», — добавил Песков.
Представитель Кремля также упомянул, что инициатива о включении абхазских школьников и подростков в российские программы исходила от кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунбы. Он выступил с такой просьбой после первого тура президентских выборов.
Ранее, в рамках укрепления экономических и социальных связей, Россия объявила о создании фонда поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на который было выделено 100 млн рублей. Также было заявлено о возобновлении прямого авиасообщения и поставок электроэнергии между странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.