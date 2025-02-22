Песков рассказал, как Россия помогла Абхазии

Песков: Россия создала программы поддержки для молодежи Абхазии
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Дети из Абхазии смогут участвовать в проекте «Россия - страна возможностей»
Дети из Абхазии смогут участвовать в проекте «Россия - страна возможностей» Фото:

Дети и подростки из Абхазии теперь могут участвовать в российских молодежных программах благодаря новому распоряжению, подписанному президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение. Дети, школьники, представители молодежи Абхазии получат возможность присоединиться не только к „Большой перемене“, но и к большому количеству других проектов по поддержке российской молодежи», — проинформировал Песков. Его слова приводит РИА Новости. 

Среди проектов, доступных для участия: «Движение первых», «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», а также форумы «Машук» и «Таврида». Молодежи из Абхазии будут доступны конкурсы в различных областях: спорт, образование, наука, культура, путешествия. «Это дает абхазской молодежи полноценную возможность воспользоваться всеми преимуществами постоянной поддержки талантливой молодежи, которую предоставляют российские программы», — добавил Песков.

Представитель Кремля также упомянул, что инициатива о включении абхазских школьников и подростков в российские программы исходила от кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунбы. Он выступил с такой просьбой после первого тура президентских выборов.

Ранее, в рамках укрепления экономических и социальных связей, Россия объявила о создании фонда поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на который было выделено 100 млн рублей. Также было заявлено о возобновлении прямого авиасообщения и поставок электроэнергии между странами.

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Дети и подростки из Абхазии теперь могут участвовать в российских молодежных программах благодаря новому распоряжению, подписанному президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение. Дети, школьники, представители молодежи Абхазии получат возможность присоединиться не только к „Большой перемене“, но и к большому количеству других проектов по поддержке российской молодежи», — проинформировал Песков. Его слова приводит РИА Новости.  Среди проектов, доступных для участия: «Движение первых», «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», а также форумы «Машук» и «Таврида». Молодежи из Абхазии будут доступны конкурсы в различных областях: спорт, образование, наука, культура, путешествия. «Это дает абхазской молодежи полноценную возможность воспользоваться всеми преимуществами постоянной поддержки талантливой молодежи, которую предоставляют российские программы», — добавил Песков. Представитель Кремля также упомянул, что инициатива о включении абхазских школьников и подростков в российские программы исходила от кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунбы. Он выступил с такой просьбой после первого тура президентских выборов. Ранее, в рамках укрепления экономических и социальных связей, Россия объявила о создании фонда поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на который было выделено 100 млн рублей. Также было заявлено о возобновлении прямого авиасообщения и поставок электроэнергии между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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