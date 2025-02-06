Российский топ-чиновник заявил о создании особого фонда для поддержки Абхазии

Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на который уже выделено 100 млн рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак после переговоров с абхазским политиком Бадрой Гунбой.
«Уже на этот год выделено 100 млн рублей», — цитирует Новака ТАСС. Вице-премьер добавил, что это поможет обеспечить занятость населения, привлечь туристов и поспособствует развитию экономики в целом.
Гунба заявил, что реализация этой программы позволит придать особый импульс развитию предпринимательской деятельности в Абхазии. Он так же добавил, что в рамках программы льготного кредитования российские банки осуществили финансирование более чем на 5 млрд рублей предпринимателей в Абхазии.
В ноябре 2024 года в Абхазии произошли массовые протесты после утверждения ратификации соглашения, предоставляющего российским предприятиям особые права на инвестпроекты в республике. Далее Абхазия и Россия продолжили переговоры о сотрудничестве. Уже в декабре Москва пообещала направить Абхазии 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Россия также возобновит поставки электроэнергии в страну, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, будет возобновлено и прямое авиасообщение, отмечает 360.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.