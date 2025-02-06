06 февраля 2025

Российский топ-чиновник заявил о создании особого фонда для поддержки Абхазии

Вице-премьер Новак: Россия создаст фонд поддержки бизнеса Абхазии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вице-премьер Новак рассказал о новом виде поддержки Абхазии
Вице-премьер Новак рассказал о новом виде поддержки Абхазии Фото:

Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на который уже выделено 100 млн рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак после переговоров с абхазским политиком Бадрой Гунбой. 

«Уже на этот год выделено 100 млн рублей», — цитирует Новака ТАСС. Вице-премьер добавил, что это поможет обеспечить занятость населения, привлечь туристов и поспособствует развитию экономики в целом. 

Гунба заявил, что реализация этой программы позволит придать особый импульс развитию предпринимательской деятельности в Абхазии. Он так же добавил, что в рамках программы льготного кредитования российские банки осуществили финансирование более чем на 5 млрд рублей предпринимателей в Абхазии. 

В ноябре 2024 года в Абхазии произошли массовые протесты после утверждения ратификации соглашения, предоставляющего российским предприятиям особые права на инвестпроекты в республике. Далее Абхазия и Россия продолжили переговоры о сотрудничестве. Уже в декабре Москва пообещала направить Абхазии 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Россия также возобновит поставки электроэнергии в страну, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, будет возобновлено и прямое авиасообщение, отмечает 360.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на который уже выделено 100 млн рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак после переговоров с абхазским политиком Бадрой Гунбой.  «Уже на этот год выделено 100 млн рублей», — цитирует Новака ТАСС. Вице-премьер добавил, что это поможет обеспечить занятость населения, привлечь туристов и поспособствует развитию экономики в целом.  Гунба заявил, что реализация этой программы позволит придать особый импульс развитию предпринимательской деятельности в Абхазии. Он так же добавил, что в рамках программы льготного кредитования российские банки осуществили финансирование более чем на 5 млрд рублей предпринимателей в Абхазии.  В ноябре 2024 года в Абхазии произошли массовые протесты после утверждения ратификации соглашения, предоставляющего российским предприятиям особые права на инвестпроекты в республике. Далее Абхазия и Россия продолжили переговоры о сотрудничестве. Уже в декабре Москва пообещала направить Абхазии 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Россия также возобновит поставки электроэнергии в страну, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, будет возобновлено и прямое авиасообщение, отмечает 360.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...