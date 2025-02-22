Пушков рассказал, что будет с Украиной, если Зеленский не подпишет соглашение с США о металлах

Пушков: Зеленский не сможет общаться с Белым домом без соглашения о металлах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушков отметил, что Зеленский продолжит противостоять планам Трампа
Пушков отметил, что Зеленский продолжит противостоять планам Трампа Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вести переговоры с Белым домом без подписания соглашения об украинских редкоземельных металлах. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Подписание соглашения — это тот минимум, без которого Зеленский вообще не сможет общаться с администрацией Трампа (президент США — прим. URA.RU)», — передают «Аргументы недели» слова Пушкова. Он отметил, что, несмотря на возможное подписание Зеленским нового соглашения о добыче металлов, его противостояние планам президента США Дональда Трампа продолжится.

Ранее журнал Politico сообщил, что Зеленский заключит соглашение с Соединенными Штатами касательно редкоземельных металлов для поддержания отношений с Трампом. там уточнили, что президент США оказывает давление на Зеленского, чтобы заставить украинское правительство уступить его требованиям относительно сделки, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вести переговоры с Белым домом без подписания соглашения об украинских редкоземельных металлах. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. «Подписание соглашения — это тот минимум, без которого Зеленский вообще не сможет общаться с администрацией Трампа (президент США — прим. URA.RU)», — передают «Аргументы недели» слова Пушкова. Он отметил, что, несмотря на возможное подписание Зеленским нового соглашения о добыче металлов, его противостояние планам президента США Дональда Трампа продолжится. Ранее журнал Politico сообщил, что Зеленский заключит соглашение с Соединенными Штатами касательно редкоземельных металлов для поддержания отношений с Трампом. там уточнили, что президент США оказывает давление на Зеленского, чтобы заставить украинское правительство уступить его требованиям относительно сделки, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...