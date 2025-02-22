Пушков рассказал, что будет с Украиной, если Зеленский не подпишет соглашение с США о металлах

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вести переговоры с Белым домом без подписания соглашения об украинских редкоземельных металлах. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Подписание соглашения — это тот минимум, без которого Зеленский вообще не сможет общаться с администрацией Трампа (президент США — прим. URA.RU)», — передают «Аргументы недели» слова Пушкова. Он отметил, что, несмотря на возможное подписание Зеленским нового соглашения о добыче металлов, его противостояние планам президента США Дональда Трампа продолжится.
Ранее журнал Politico сообщил, что Зеленский заключит соглашение с Соединенными Штатами касательно редкоземельных металлов для поддержания отношений с Трампом. там уточнили, что президент США оказывает давление на Зеленского, чтобы заставить украинское правительство уступить его требованиям относительно сделки, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.