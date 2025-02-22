«Это было ужасно»: кого выгнали из шоу «Суперстар-5» и почему ушла Кудрявцева

Четвертый выпуск пятого сезона шоу «Суперстар» на НТВ прошел 22 февраля. В шоу соревнуются артисты, которые были популярны в 80-е, 90-е и 2000-е годы. Один из участников снова покинул шоу. О том, кто принял участие в новом сезоне и кого жюри выгнали из шоу — в материале URA.RU.
О чем шоу «Суперстар»
Музыкально шоу посвящено артистам, чьи песни ранее возглавляли музыкальные чарты в 1980-х, 1990-х и начале 2000-х годов. В рамках программы знаменитости представят новые версии своих наиболее известных композиций. В борьбе за звание «суперстара» участвуют десять исполнителей.
Правила шоу
В новом сезоне каждый эпизод посвящен конкретной тематике. Участники предстанут перед аудиторией с исполнением как своих хитов, так и известных композиций и современной музыки. Со второго выпуска ведется отборочный процесс, где участник с наименьшим количеством баллов будет вынужден покинуть проект.
Системы оценок от жюри устроена следующим образом: за выступление, признанное «огонь», участник зарабатывает два балла, за «фейерверк» — один балл, и за выступление, оцененное как «пшик», — ноль баллов. В течение всего сезона у жюри сохраняется право однократно коллективно использовать специальную прерогативу для спасения одного из участников от исключения из шоу.
Участники и судьи нового сезона шоу
В пятом сезоне шоу «Суперстар» принимают участие такие звезды, как Ксения Георгиади, Михаил Муромов, Сергей Минаев, Сергей Челобанов, Азиза, Маргарита Суханкина, Данко, Ираклий Пирцхалава, Лена Катина, Корнелия Манго.
Судят участников телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, артист Стас Пьеха. Четвертый член жюри меняется каждый выпуск. Это будет один из участников прошлых сезонов шоу «Суперстар!». В первом выпуске в жюри — певица Ирина Салтыкова. Во втором выпуске четвертым членом жюри стала Алиса Мон, в третьем выпуске — солистка группы «Иванушки International» Кирилл Турченко. В четвертом выпуске к ним присоединилась Ольга Зарубина. Ведущими проекта являются Вадим Такменев и Наташа Королева.
Что произошло в трех выпусках шоу «Суперстар-5»
В первом выпуске каждый звездный участник спел свой самый главный хит. Наименьшее количество баллов на прошлой неделе оказалась под ударом Маргарита Суханкина, поэтому бывшая солистка группы «Мираж» оказалась под ударом.
Во втором выпуске шоу покинула Лена Катина. Тема этого выпуска шоу — «Не в своей тарелке». Суть испытания в том, чтобы каждый из участников спел песню, не подходящую к его стилю и репертуару. Все члены жюри отметили неудачное выступление певицы.
Третий выпуск был посвящен теме «Дискотека века». Участники боролись за высокие оценки жюри, исполняя танцевальные хиты разных лет и стилей. Наименьшее количество баллов набрал Данко. Жюри воспользовались право вета и оставили Данко в шоу.
Что произошло в четвертом выпуске шоу «Суперстар-5»
Четвертый выпуск шоу посвящен песням Юрия Шатунова. Сергей Мигаев исполнил песню «Лето», Ксения Георгиади выступила с композицией «Детство», в исполнении Михаила Мромова прозвучала песня «Ну что же ты». Данко спел популярную песню Шатунова «Розовый вечер», Маргарита Суханкина спела песню «Седая ночь», Ираклий Пицхалава — песню «Забудь, Азиза исполнила хит „Каждому свое“, Сергей Челобанов — „Грезы“.
По результатам выступления Азиза набрала наибольшее количество баллов от жюри — 31. По 30 баллов получили Суханкина и Челобанов. Меньше всего баллов жюри дали двум участникам — Корнелии Манго и Михаилу Муромову. Они получили по 25 баллов. По правилам проекта, члены жюри должны были решить, кто из них должен покинуть проект. Жюри единогласно решили оставить в шоу Корнелию Манго. В итоге проект покинул Михаил Муромов.
Почему Лера Кудрявцева покинула студию
В процессе обсуждения выступления Сергея Челобанова с песней «Грезы» мнение жюри кардинально разделилось. Кудрявцева, Пьеха и Зарубина похвалили певца и постановку номера, отметив, что песня Шатунова в этой интерпретации раскрылась по-новому.
Однако Сергей Соседов заявил, что это видение песни ему непонятно. Кудрявцева настолько обиделась на высказывания музыкального критика, что вышла из студии.
«Я категорически не согласна с тобой. Сереж, тебя иногда несет не в ту сторону», — заявила Кудрявцева. Однако к выступлению следующего конкурсанта Лера снова вернулась в кресло жюри. «Я категорически не согласна с тобой.
Где и когда смотреть пятый сезон шоу «Суперстар»
Музыкальное шоу «Суперстар-5» показывают каждую субботу в 20:10 на телеканале НТВ. Все вышедшие выпуски также доступны на видеоплатформе RUTUBE. Следующий эфир состоится 1 марта 2025 года.
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