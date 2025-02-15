Почему Данко избежал вылета в третьем выпуске шоу «Суперстар-5»: дискотека века

В субботу, 15 февраля 2025 года, на телеканале НТВ вышел третий выпуск пятого сезона музыкального шоу «Суперстар», в котором звезды эстрады 80-х, 90-х и 2000-х годов борются за главный приз. Участники представили свои версии хитов в стиле диско, а жюри решало, кто из них достоин продолжить борьбу. Кто покорил зрителей и судей, а кто оказался на грани вылета — подробнее в материале URA.RU.
О чем шоу «Суперстар»
«Суперстар» — музыкальное шоу на НТВ, в котором популярные артисты прошлых десятилетий исполняют как свои главные хиты, так и чужие известные композиции в новых аранжировках. Каждый выпуск проекта посвящен определенной теме, а конкурсанты стремятся удивить зрителей и жюри своими вокальными и артистическими способностями.
В пятом сезоне за звание суперстара борются десять участников: артисты Азиза, Ираклий Пирцхалава, Михаил Муромов, Сергей Минаев, Маргарита Суханкина, Данко, Корнелия Манго, Ксения Георгиади, Сергей Челобанов. Оценивают их выступления музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Лера Кудрявцева, певец Кирилл Туриченко и приглашенные звездные судьи.
Начиная со второго выпуска, в конце каждого шоу участник, набравший наименьшее количество баллов, покидает проект. При этом у жюри есть право один раз за сезон спасти конкурсанта от вылета, если их решение будет единогласным.
Что было в первых двух выпусках шоу «Суперстар»
Первый выпуск «Суперстара-5» был посвящен главным хитам участников, а наименьшее количество баллов получила экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. Во втором эфире звезды исполняли песни, максимально далекие от их привычного репертуара. По итогам зрительского голосования проект покинула бывшая участница дуэта «Тату» Лена Катина.
Как прошел третий выпуск шоу пятого сезона шоу «Суперстар»
Третий выпуск «Суперстар-5», показанный 15 февраля 2025 года, был посвящен теме «Дискотека века». Участники боролись за высокие оценки жюри, исполняя танцевальные хиты разных лет и стилей.
Первым на сцену вышел композитор Данко (Александр Фадеев) с песней «18 мне уже» группы «Руки Вверх». Бывший секс-символ нулевых зажег по полной, но не всем судьям понравилась его версия известного хита. Маргарита Суханкина представила свое прочтение композиции «Мама Люба» группы Serebro и даже вытащила на сцену Сергея Соседова.
Корнелия Манго удивила всех выбором песни «Everybody» Backstreet Boys и ярким номером с элементами триллера. Михаил Муромов рискнул исполнить «Паранойю» Николая Носкова, но не смог попасть в фонограмму. Ксения Георгиади перевоплотилась в сценический образ Филиппа Киркорова с песней «Diva».
Ираклий Пирцхалава добавил национального колорита песней «Georgian disco», а Сергей Минаев разбавил попсу роком в композиции «Диско-партизаны». Азиза зажгла с хитом O-Zone «Dragostea Din Tei», исполнив его на молдавском языке. Сергей Челобанов завершил выпуск песней «WWW» группы «Ленинград».
Выступления участников оценивали Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Кирилл Туриченко и специальный гость — певица Алена Апина. Выбор жюри был неожиданным: по 8 баллов получили Маргарита Суханкина, Корнелия Манго и Сергей Минаев. Все оставшиеся артисты получили всего на один балл меньше — 7.
Кто мог покинуть шоу «Суперстар» в третьем выпуске
По правилам «Суперстара», участник, оказавшийся на последнем месте в общем зачете по итогам выпуска, должен покинуть шоу. Однако в третьем эфире жюри решило воспользоваться своим правом спасти одного из конкурсантов. Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Кирилл Туриченко и Алена Апина единогласно проголосовали за то, чтобы оставить в проекте певца Данко, который по итогам трех выпусков в сумме набрал всего 19 баллов и замыкает таблицу.
Так, третий эфир «Суперстара-5» не стал фатальным ни для одного из участников. Данко и остальные конкурсанты продолжат борьбу за главный приз.
Где и когда смотреть пятый сезон шоу «Суперстар»
Музыкальное шоу «Суперстар-5» показывают каждую субботу в 20:10 на телеканале НТВ. Все вышедшие выпуски также доступны на видеоплатформе RUTUBE. Следующий эфир состоится 22 февраля 2025 года.
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