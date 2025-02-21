Развлечения Спорт «Автомобилист» впервые проиграл после выхода в плей-офф КХЛ. Фото ХК «Автомобилист» уступил «Северстали» со счетом 0:4 в Екатеринбурге 22 февраля 2025 в 19:06 Размер текста - 17 + Команды не забросили шайб в первом периоде Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) впервые потерпел поражение после досрочного выхода в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уральцев обыграли хоккеисты «Северстали» (Череповец) со счетом 0:4 (0:0; 0:2; 0:2). Встреча прошла на КРК «Уралец» при полных трибунах, передает корреспондент URA.RU. Лишь ко второму периоду «Северсталь» смогла забрать контроль над игрой, забросив две шайбы. Счет открыл нападающий Данил Аймурзин, замкнувший в касание пас партнера. Удвоил преимущество форвард Руслан Абросимов с отскока перед воротами хозяев. В третьем периоде сначала отличился бомбардир Михаил Ильин, который завершил выход два в одного. В концовке Абросимов поразил пустые ворота (дубль). После 57 матчей «Автомобилист» остался в тройке лидеров регулярки с 77 очками и на втором месте Востока. Череповчане же идут в топ-3 Западной конференции, а в общей таблице занимают седьмое место — 73 очка. Путевку в плей-офф Кубка Гагарина уральцы заработали после разгрома «Сибири» со счетом 5:0 в Новосибирске. Предыдущий матч екатеринбуржцы вытащили после драки, отыгравшись с 1:2 до итоговых 5:3. В прошлом сезоне ХК «Автомобилист» впервые завоевал бронзовые медали вместе с «Трактором» из Челябинска. Уральцы не вышли в финал, проиграв магнитогорскому «Металлургу» в последнем матче серии полуфинала. На сезон 2024/25 руководство клуба поставило задачу завоевать трофей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) впервые потерпел поражение после досрочного выхода в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уральцев обыграли хоккеисты «Северстали» (Череповец) со счетом 0:4 (0:0; 0:2; 0:2). Встреча прошла на КРК «Уралец» при полных трибунах, передает корреспондент URA.RU. Лишь ко второму периоду «Северсталь» смогла забрать контроль над игрой, забросив две шайбы. Счет открыл нападающий Данил Аймурзин, замкнувший в касание пас партнера. Удвоил преимущество форвард Руслан Абросимов с отскока перед воротами хозяев. В третьем периоде сначала отличился бомбардир Михаил Ильин, который завершил выход два в одного. В концовке Абросимов поразил пустые ворота (дубль). После 57 матчей «Автомобилист» остался в тройке лидеров регулярки с 77 очками и на втором месте Востока. Череповчане же идут в топ-3 Западной конференции, а в общей таблице занимают седьмое место — 73 очка. Путевку в плей-офф Кубка Гагарина уральцы заработали после разгрома «Сибири» со счетом 5:0 в Новосибирске. Предыдущий матч екатеринбуржцы вытащили после драки, отыгравшись с 1:2 до итоговых 5:3. В прошлом сезоне ХК «Автомобилист» впервые завоевал бронзовые медали вместе с «Трактором» из Челябинска. Уральцы не вышли в финал, проиграв магнитогорскому «Металлургу» в последнем матче серии полуфинала. На сезон 2024/25 руководство клуба поставило задачу завоевать трофей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям