Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) впервые потерпел поражение после досрочного выхода в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уральцев обыграли хоккеисты «Северстали» (Череповец) со счетом 0:4 (0:0; 0:2; 0:2). Встреча прошла на КРК «Уралец» при полных трибунах, передает корреспондент URA.RU.
Лишь ко второму периоду «Северсталь» смогла забрать контроль над игрой, забросив две шайбы. Счет открыл нападающий Данил Аймурзин, замкнувший в касание пас партнера. Удвоил преимущество форвард Руслан Абросимов с отскока перед воротами хозяев. В третьем периоде сначала отличился бомбардир Михаил Ильин, который завершил выход два в одного. В концовке Абросимов поразил пустые ворота (дубль).
После 57 матчей «Автомобилист» остался в тройке лидеров регулярки с 77 очками и на втором месте Востока. Череповчане же идут в топ-3 Западной конференции, а в общей таблице занимают седьмое место — 73 очка.
Путевку в плей-офф Кубка Гагарина уральцы заработали после разгрома «Сибири» со счетом 5:0 в Новосибирске. Предыдущий матч екатеринбуржцы вытащили после драки, отыгравшись с 1:2 до итоговых 5:3.
В прошлом сезоне ХК «Автомобилист» впервые завоевал бронзовые медали вместе с «Трактором» из Челябинска. Уральцы не вышли в финал, проиграв магнитогорскому «Металлургу» в последнем матче серии полуфинала. На сезон 2024/25 руководство клуба поставило задачу завоевать трофей.
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