«Шеф.Призраки прошлого»: что известно о седьмом сезоне сериала про генерала Расторгуева

На телеканале НТВ 24 февраля состоится премьера седьмого сезона остросюжетного детектива «Шеф» — «Шеф. Призраки прошлого». Главные роли сыграют Андрей Чубченко и Кирилл Полухин. О том, что ждать от нового сезона, и кто появится на экране — в материале URA.RU.
О чем сериал «Шеф»
Сериал «Шеф» на телеканале НТВ рассказывает о суровом сотруднике полиции Викторе Расторгуеве, который ловит опасных преступников и раскрывает запутанные дела. Расторгуев оказывается в центре скандала, после которого вынужден вместе с семьей покинуть столицу и переехать в Санкт-Петербург. На новом месте Виктора назначают начальником РУВД, которое до этого возглавлял его бывший однокурсник — Пётр Маслов.
Виктора Расторгуева отличают жесткий характер, требовательность к себе и другим, по этой причине подчиненные дают ему прозвище Шеф. Многим его методы приходятся не по душе, и врагов у Виктора становится все больше. Но есть среди них один по-настоящему опасный человек — Максим Тихомиров. Отсидев срок, он вышел из тюрьмы и теперь хочет вернуть себе то, что отняли его бывшие подельники. И единственный, кто может ему противостоять, — это Расторгуев.
Что будет в седьмом сезоне сериала «Шеф»
В предстоящем сезоне телесериала разработчики обещают множество неожиданных событий в жизни центрального персонажа, генерала Виктора Расторгуева.
Его ждет сложное время: генералу предстоит определить свою позицию в конфликте между ведущими фигурами криминального мира города. Он испытает предательство со стороны близких и обретет новую любовь. Несмотря на все трудности, Виктор Расторгуев продолжит свою непрекращающуюся борьбу с преступностью в Северной столице, сохраняя свою непобедимость.
Кто снимал сериал «Шеф»
Производство седьмого сезона сериала «Шеф» осуществляла компания «Триикс Медиа». О начале работы над продолжением картины стало известно в октябре 2023 года.
Организацию работы по реализации проекта на каждом этапе, в том числе обеспечение и поддержание творческой атмосферы на съемочной площадке и за ее пределами, взяли на себя продюсеры Сергей Щеглов, Андрей Тумаркин и Инесса Юрченко. Режиссерское кресло занял Михаил Вассербаум. Оригинальный сюжет разработали авторы сценария Роман Ковалев и Руслана Рухадзе.
Кто снимается в сериале «Шеф»
Андрей Чубченко, Кирилл Полухин, Игорь Ботвин, Эльдар Лебедев, Александр Рыбаков, Денис Синявский, Анна Миклош, Наталья Круглова, Дмитрий Сутырин, Александр Солоненко, Евгения Игумнова и другие актеры. Съемки стартовали весной 2024 года.
Интересные факты о сериале «Шеф»
- сериал состоит и 20-ти эпизодов
- съемки проходили в Петербурге и городах Ленинградской области.
- о решении продлить проект на один сезон стало известно еще до выхода на экраны шестой части.
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