08 февраля 2025
07 февраля 2025

В Магнитогорске в феврале проснулись клещи и начали кусать собак

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От укусов паразитов пострадало несколько собак
От укусов паразитов пострадало несколько собак Фото:

В начале февраля в Магнитогорске из-за аномально теплой погоды активизировались клещи. Первыми, кто попал под атаки этих насекомых, стали домашние собаки, но медики предупреждают, что под угрозой могут оказаться и люди. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы № 2.

«От укусов паразитов в Магнитогорске пострадало уже несколько собак. Риск укусов клещей сейчас особенно высок из-за температуры воздуха, которая держится около нуля. Жителям стоит помнить, что  укусы клещей могут привести к серьезным последствиям», — заявила инфекционист горбольницы №2 Татьяна Логинова.

Клещи могут быть переносчиками таких опасных заболеваний, как энцефалит и боррелиоз. Энцефалит поражает центральную нервную систему и в некоторых случаях может закончиться летальным исходом. Чтобы защититься, врачи рекомендуют делать прививки.

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В начале февраля в Магнитогорске из-за аномально теплой погоды активизировались клещи. Первыми, кто попал под атаки этих насекомых, стали домашние собаки, но медики предупреждают, что под угрозой могут оказаться и люди. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы № 2. «От укусов паразитов в Магнитогорске пострадало уже несколько собак. Риск укусов клещей сейчас особенно высок из-за температуры воздуха, которая держится около нуля. Жителям стоит помнить, что  укусы клещей могут привести к серьезным последствиям», — заявила инфекционист горбольницы №2 Татьяна Логинова. Клещи могут быть переносчиками таких опасных заболеваний, как энцефалит и боррелиоз. Энцефалит поражает центральную нервную систему и в некоторых случаях может закончиться летальным исходом. Чтобы защититься, врачи рекомендуют делать прививки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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