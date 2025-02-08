В Магнитогорске в феврале проснулись клещи и начали кусать собак

В начале февраля в Магнитогорске из-за аномально теплой погоды активизировались клещи. Первыми, кто попал под атаки этих насекомых, стали домашние собаки, но медики предупреждают, что под угрозой могут оказаться и люди. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы № 2.
«От укусов паразитов в Магнитогорске пострадало уже несколько собак. Риск укусов клещей сейчас особенно высок из-за температуры воздуха, которая держится около нуля. Жителям стоит помнить, что укусы клещей могут привести к серьезным последствиям», — заявила инфекционист горбольницы №2 Татьяна Логинова.
Клещи могут быть переносчиками таких опасных заболеваний, как энцефалит и боррелиоз. Энцефалит поражает центральную нервную систему и в некоторых случаях может закончиться летальным исходом. Чтобы защититься, врачи рекомендуют делать прививки.
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