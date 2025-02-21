21 февраля 2025

В Кудымкаре на базе мясокомбината запустили производство премиальной колбасы

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая партия продукции будет готова после тестирования (архивное фото)
Первая партия продукции будет готова после тестирования (архивное фото) Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) приступили к производству колбас премиум класса. Об этом сообщил собственник предприятия, депутат заксобрания региона Алексей Петров.

«На неделе были загружены первые две камеры для создания сыровяленого сервелата. Мощность каждой — 200 килограммов в месяц. Один из сортов — коньячная», — рассказал Алексей Петров в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье».

Новое производство разместилось на базе местного комбината «Петровский мясной дом». Депутат объяснял URA.RU, что планирует работать с поставщиками сырья из Прикамья. По словам Петрова, свинина закуплена у свинокомплекса «Пермский», а говядина — в агропредприятии Юсьвинского района.

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В Кудымкаре (Пермский край) приступили к производству колбас премиум класса. Об этом сообщил собственник предприятия, депутат заксобрания региона Алексей Петров. «На неделе были загружены первые две камеры для создания сыровяленого сервелата. Мощность каждой — 200 килограммов в месяц. Один из сортов — коньячная», — рассказал Алексей Петров в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». Новое производство разместилось на базе местного комбината «Петровский мясной дом». Депутат объяснял URA.RU, что планирует работать с поставщиками сырья из Прикамья. По словам Петрова, свинина закуплена у свинокомплекса «Пермский», а говядина — в агропредприятии Юсьвинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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