В Кудымкаре на базе мясокомбината запустили производство премиальной колбасы

В Кудымкаре (Пермский край) приступили к производству колбас премиум класса. Об этом сообщил собственник предприятия, депутат заксобрания региона Алексей Петров.
«На неделе были загружены первые две камеры для создания сыровяленого сервелата. Мощность каждой — 200 килограммов в месяц. Один из сортов — коньячная», — рассказал Алексей Петров в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье».
Новое производство разместилось на базе местного комбината «Петровский мясной дом». Депутат объяснял URA.RU, что планирует работать с поставщиками сырья из Прикамья. По словам Петрова, свинина закуплена у свинокомплекса «Пермский», а говядина — в агропредприятии Юсьвинского района.
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