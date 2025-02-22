В ХМАО построят круглогодичный образовательный центр компетенций для молодежи, который станет точкой притяжения для молодежи и развития общественных инициатив. Он расположится в деревне Ярки, сообщили в правительстве округа.
«В Югре начнут возведение круглогодичного образовательного центра компетенций. Благодаря государственной программе „Строительство“, в деревне Ярки расположится целый городок. Территория станет точкой притяжения для молодежи и местом зарождения общественных инициатив и интересных проектов», — рассказали в telegram-канале правительства.
Образовательный центр займет более чем 73 тысячи квадратных метров. На территории расположатся административный корпус, гостиница, спортивно-оздоровительный комплекс, учебные аудитории и актовые залы.
Сдать объект планируют к 2027 году. На данный момент согласовано техзадание, ожидается начало проектно-изыскательных работ.
Центры повышения компетенций для молодежи создаются по всей России по поручению президента Владимира Путина. В стране их построено 17. Для ХМАО это уже второй подобный центр. Первый открылся на базе центра «Добрино» в Ханты-Мансийском районе в марте 2024 года.
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