22 февраля 2025
21 февраля 2025

В ХМАО построят круглогодичный образовательный центр для молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Образовательный центр для молодежи появится в деревне Ярки к 2027 году
Образовательный центр для молодежи появится в деревне Ярки к 2027 году Фото:

В ХМАО построят круглогодичный образовательный центр компетенций для молодежи, который станет точкой притяжения для молодежи и развития общественных инициатив. Он расположится в деревне Ярки, сообщили в правительстве округа. 

«В Югре начнут возведение круглогодичного образовательного центра компетенций. Благодаря государственной программе „Строительство“, в деревне Ярки расположится целый городок. Территория станет точкой притяжения для молодежи и местом зарождения общественных инициатив и интересных проектов», — рассказали в telegram-канале правительства. 

Образовательный центр займет более чем 73 тысячи квадратных метров. На территории расположатся административный корпус, гостиница, спортивно-оздоровительный комплекс, учебные аудитории и актовые залы. 

Сдать объект планируют к 2027 году. На данный момент согласовано техзадание, ожидается начало проектно-изыскательных работ.

Центры повышения компетенций для молодежи создаются по всей России по поручению президента Владимира Путина. В стране их построено 17. Для ХМАО это уже второй подобный центр. Первый открылся на базе центра «Добрино» в Ханты-Мансийском районе в марте 2024 года. 

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В ХМАО построят круглогодичный образовательный центр компетенций для молодежи, который станет точкой притяжения для молодежи и развития общественных инициатив. Он расположится в деревне Ярки, сообщили в правительстве округа.  «В Югре начнут возведение круглогодичного образовательного центра компетенций. Благодаря государственной программе „Строительство“, в деревне Ярки расположится целый городок. Территория станет точкой притяжения для молодежи и местом зарождения общественных инициатив и интересных проектов», — рассказали в telegram-канале правительства.  Образовательный центр займет более чем 73 тысячи квадратных метров. На территории расположатся административный корпус, гостиница, спортивно-оздоровительный комплекс, учебные аудитории и актовые залы.  Сдать объект планируют к 2027 году. На данный момент согласовано техзадание, ожидается начало проектно-изыскательных работ. Центры повышения компетенций для молодежи создаются по всей России по поручению президента Владимира Путина. В стране их построено 17. Для ХМАО это уже второй подобный центр. Первый открылся на базе центра «Добрино» в Ханты-Мансийском районе в марте 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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