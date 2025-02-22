В Госдуме раскрыли, какие льготы положены пенсионерам

Российские пенсионеры могут воспользоваться налоговыми вычетами по земельному налогу, бесплатным подведением газа до участка и в некоторых регионах услугами социальных работников для помощи в обработке земли. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
«Одним из наиболее значимых механизмов поддержки является налоговый вычет по земельному налогу», — сообщил РИА Новости Гаврилов. Депутат отметил, что пенсионеры освобождаются от земельного налога на участки до 6 соток. Налог взимается только с превышения этого порога, но льгота действует лишь на один участок, независимо от его категории и использования.
Гаврилов заявил, что пенсионеры могут участвовать в программах улучшения инфраструктуры, таких как бесплатное подведение газа до участка при наличии зарегистрированного жилого дома. Депутат предлагает также рассмотреть меры по электрификации участков, чтобы электричество подводилось непосредственно к объектам на участке, например, к садовому дому или фонарю, снижая затраты пенсионеров на подключение.
Ранее URA.RU сообщало, что в России пенсионеры и предпенсионеры освобождены от уплаты налога на одну квартиру, дом, гараж и вспомогательные постройки, а также имеют льготы по земельному и транспортному налогам. Сенатор Ольга Епифанова отметила, что льготы распространяются на различные объекты недвижимости и требуют подачи заявления в ФНС до 31 декабря текущего года.
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