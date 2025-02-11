В Совфеде напомнили, кто из россиян может не платить налоги

Сенатор Епифанова: пенсионеры имеют право не платить налог на имущество
© Служба новостей «URA.RU»
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Для пенсионеров и предпенсионеров есть льготы по земельному налогу
Для пенсионеров и предпенсионеров есть льготы по земельному налогу Фото:

В России пенсионеры и лица предпенсионного возраста могут быть освобождены от уплаты налога на одну квартиру, жилой дом, вспомогательные постройки и гараж. Кроме того, предусмотрены льготы по земельному налогу и налогу на транспорт для данной категории граждан. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова.

«В настоящее время пенсионерам и предпенсионерам положены несколько налоговых льгот. Эти две категории граждан имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части», — сказала Епифанова в разговоре с РИА Новости. Кроме того, льготы распространяются на гаражи, машиноместа, хозяйственные постройки до 50 квадратных метров и помещения для профессиональной творческой деятельности, такие как ателье или студии.

Епифанова также уточнила, что для пенсионеров и предпенсионеров существуют льготы по земельному и транспортному налогу. В частности, по первому предусмотрено уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров земельного участка. Транспортный налог регулируется на региональном уровне, и в некоторых случаях возможно полное освобождение от него для определенных категорий граждан.

Сенатор указала, что для получения налоговых льгот необходимо предоставить заявление в Федеральную налоговую службу РФ. Оно должно быть подано не позднее 31 декабря текущего года. К заявлению необходимо приложить документацию, подтверждающую право на получение льгот, а также документы, касающиеся объектов налогообложения.

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В России пенсионеры и лица предпенсионного возраста могут быть освобождены от уплаты налога на одну квартиру, жилой дом, вспомогательные постройки и гараж. Кроме того, предусмотрены льготы по земельному налогу и налогу на транспорт для данной категории граждан. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова. «В настоящее время пенсионерам и предпенсионерам положены несколько налоговых льгот. Эти две категории граждан имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части», — сказала Епифанова в разговоре с РИА Новости. Кроме того, льготы распространяются на гаражи, машиноместа, хозяйственные постройки до 50 квадратных метров и помещения для профессиональной творческой деятельности, такие как ателье или студии. Епифанова также уточнила, что для пенсионеров и предпенсионеров существуют льготы по земельному и транспортному налогу. В частности, по первому предусмотрено уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров земельного участка. Транспортный налог регулируется на региональном уровне, и в некоторых случаях возможно полное освобождение от него для определенных категорий граждан. Сенатор указала, что для получения налоговых льгот необходимо предоставить заявление в Федеральную налоговую службу РФ. Оно должно быть подано не позднее 31 декабря текущего года. К заявлению необходимо приложить документацию, подтверждающую право на получение льгот, а также документы, касающиеся объектов налогообложения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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