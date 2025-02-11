В Совфеде напомнили, кто из россиян может не платить налоги

В России пенсионеры и лица предпенсионного возраста могут быть освобождены от уплаты налога на одну квартиру, жилой дом, вспомогательные постройки и гараж. Кроме того, предусмотрены льготы по земельному налогу и налогу на транспорт для данной категории граждан. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова.
«В настоящее время пенсионерам и предпенсионерам положены несколько налоговых льгот. Эти две категории граждан имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части», — сказала Епифанова в разговоре с РИА Новости. Кроме того, льготы распространяются на гаражи, машиноместа, хозяйственные постройки до 50 квадратных метров и помещения для профессиональной творческой деятельности, такие как ателье или студии.
Епифанова также уточнила, что для пенсионеров и предпенсионеров существуют льготы по земельному и транспортному налогу. В частности, по первому предусмотрено уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров земельного участка. Транспортный налог регулируется на региональном уровне, и в некоторых случаях возможно полное освобождение от него для определенных категорий граждан.
Сенатор указала, что для получения налоговых льгот необходимо предоставить заявление в Федеральную налоговую службу РФ. Оно должно быть подано не позднее 31 декабря текущего года. К заявлению необходимо приложить документацию, подтверждающую право на получение льгот, а также документы, касающиеся объектов налогообложения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.