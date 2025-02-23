Россиянам сообщили неутешительные новости о погоде в марте

Вильфанд: в марте в России будет 10-13 градусов ниже нуля
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Гидрометцентр России предупредил о морозах до -13 в марте
Гидрометцентр России предупредил о морозах до -13 в марте Фото:

В марте 2025 года на европейской территории России ожидается понижение температур до минус 10-13 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Март — это (по сути еще — прим. URA.RU) „зимний“ месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой», — сказал Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что снижение температур до минус 10 градусов является обычным явлением вплоть до 20 марта. Также Вильфанд отметил, что несмотря на холодные температуры, снег в европейской части страны сойдет раньше обычного времени. Это добавляет особенностей к предстоящему марту, который может принести как зимние холода, так и более раннее таяние снега.

Ранее Вильфанд сообщил, что в начале марта в центральной части европейского региона России сохранятся морозы, причем температура будет на два градуса ниже обычных значений. К концу недели ожидается повышение температуры на 6-7 градусов, и в первые дни марта температурные показатели будут на 1-2 градуса выше среднестатистических норм.

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В марте 2025 года на европейской территории России ожидается понижение температур до минус 10-13 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Март — это (по сути еще — прим. URA.RU) „зимний“ месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой», — сказал Вильфанд в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что снижение температур до минус 10 градусов является обычным явлением вплоть до 20 марта. Также Вильфанд отметил, что несмотря на холодные температуры, снег в европейской части страны сойдет раньше обычного времени. Это добавляет особенностей к предстоящему марту, который может принести как зимние холода, так и более раннее таяние снега. Ранее Вильфанд сообщил, что в начале марта в центральной части европейского региона России сохранятся морозы, причем температура будет на два градуса ниже обычных значений. К концу недели ожидается повышение температуры на 6-7 градусов, и в первые дни марта температурные показатели будут на 1-2 градуса выше среднестатистических норм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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