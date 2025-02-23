В марте военные пенсионеры получат увеличенную выплату

Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты, которые составят в среднем 43 тысячи рублей. Также они получат доплату за предыдущие месяцы текущего года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«С 1 марта этого года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента», — сообщила Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Парламентская газета». Она отметила, что пенсия бывших военных составит 43 тысячи рублей. При этом вместе с мартовской выплатой они получат и доплату за январь и февраль.
Индексация прошла 1 января 2025 года. Тогда размер денежного довольствия для военных пенсионеров увеличился с 89,83% до 93,59%. Следующая индексация ожидается 1 октября 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.