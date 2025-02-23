В марте военные пенсионеры получат увеличенную выплату

Бессараб: средняя пенсия бывших военных и силовиков составит 43 тысячи рублей
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Военные пенсионеры получат увеличенную пенсию и доплату в марте
Военные пенсионеры получат увеличенную пенсию и доплату в марте Фото:

Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты, которые составят в среднем 43 тысячи рублей. Также они получат доплату за предыдущие месяцы текущего года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 марта этого года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента», — сообщила Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Парламентская газета». Она отметила, что пенсия бывших военных составит 43 тысячи рублей. При этом вместе с мартовской выплатой они получат и доплату за январь и февраль. 

Индексация прошла 1 января 2025 года. Тогда размер денежного довольствия для военных пенсионеров увеличился с 89,83% до 93,59%. Следующая индексация ожидается 1 октября 2025 года. 

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Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты, которые составят в среднем 43 тысячи рублей. Также они получат доплату за предыдущие месяцы текущего года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «С 1 марта этого года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента», — сообщила Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Парламентская газета». Она отметила, что пенсия бывших военных составит 43 тысячи рублей. При этом вместе с мартовской выплатой они получат и доплату за январь и февраль.  Индексация прошла 1 января 2025 года. Тогда размер денежного довольствия для военных пенсионеров увеличился с 89,83% до 93,59%. Следующая индексация ожидается 1 октября 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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