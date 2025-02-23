Стало известно, почему Трамп не любит Зеленского и восхищается Путиным

WSJ: Трамп восхищен Путиным и обижен на Зеленского
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Трамп восхищен Путиным из-за его силы
Трамп восхищен Путиным из-за его силы Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп критикует украинского лидера Владимира Зеленского из-за того, что тот содействовал первому его импичменту во время первого президентского срока. Также Трамп восхищается главой России Владимиром Путиным из-за его силы и способности полностью контролировать такую страну. Об этом сообщили в американских СМИ.

Трамп собирается с помощью переговоров «выкурить» Зеленского, отметили в американском издании The Wall Street Journal со ссылкой на собеседника, близкого к президенту США. Это связано с тем, что украинский лидер содействовал импичменту Трампа, а также нежеланием первого заключать сделку о предоставлении США доступа к редкоземельным металлам на территории Украины.

При этом глава Штатов испытывает «уважение, граничащее с восхищением» по отношению к Путину еще со встречи в Хельсинки (Финляндия) в 2018 году. Об этом заявили бывшие помощники Трампа. Экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон, в частности, рассказал, что нынешний президент США восхищается Путиным из-за его силы и способности полностью контролировать такую большую страну, как Россия. При этом ближайшее окружение советовало Трампу относиться к российскому президенту более скептично, но успеха не возымело.

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Президент США Дональд Трамп критикует украинского лидера Владимира Зеленского из-за того, что тот содействовал первому его импичменту во время первого президентского срока. Также Трамп восхищается главой России Владимиром Путиным из-за его силы и способности полностью контролировать такую страну. Об этом сообщили в американских СМИ. Трамп собирается с помощью переговоров «выкурить» Зеленского, отметили в американском издании The Wall Street Journal со ссылкой на собеседника, близкого к президенту США. Это связано с тем, что украинский лидер содействовал импичменту Трампа, а также нежеланием первого заключать сделку о предоставлении США доступа к редкоземельным металлам на территории Украины. При этом глава Штатов испытывает «уважение, граничащее с восхищением» по отношению к Путину еще со встречи в Хельсинки (Финляндия) в 2018 году. Об этом заявили бывшие помощники Трампа. Экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон, в частности, рассказал, что нынешний президент США восхищается Путиным из-за его силы и способности полностью контролировать такую большую страну, как Россия. При этом ближайшее окружение советовало Трампу относиться к российскому президенту более скептично, но успеха не возымело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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