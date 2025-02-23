Стало известно, почему Трамп не любит Зеленского и восхищается Путиным

Президент США Дональд Трамп критикует украинского лидера Владимира Зеленского из-за того, что тот содействовал первому его импичменту во время первого президентского срока. Также Трамп восхищается главой России Владимиром Путиным из-за его силы и способности полностью контролировать такую страну. Об этом сообщили в американских СМИ.
Трамп собирается с помощью переговоров «выкурить» Зеленского, отметили в американском издании The Wall Street Journal со ссылкой на собеседника, близкого к президенту США. Это связано с тем, что украинский лидер содействовал импичменту Трампа, а также нежеланием первого заключать сделку о предоставлении США доступа к редкоземельным металлам на территории Украины.
При этом глава Штатов испытывает «уважение, граничащее с восхищением» по отношению к Путину еще со встречи в Хельсинки (Финляндия) в 2018 году. Об этом заявили бывшие помощники Трампа. Экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон, в частности, рассказал, что нынешний президент США восхищается Путиным из-за его силы и способности полностью контролировать такую большую страну, как Россия. При этом ближайшее окружение советовало Трампу относиться к российскому президенту более скептично, но успеха не возымело.
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