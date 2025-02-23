Премьер Грузии сделал заявление о втором фронте против России

Кобахидзе: Грузия не дала открыть второй фронт против России
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Кобахидзе заявил, что западные политики требуют открыть второй фронт против РФ
Кобахидзе заявил, что западные политики требуют открыть второй фронт против РФ Фото:

Правительство Грузии успешно предотвратило попытки открытия «второго военного фронта» в стране против России. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии», — сообщил Ираклий Кобахидзе, его слова привели РИА Новости. Премьер-министр подчеркнул, Запад в координации с радикальной оппозицией Грузии призывал страну к войне с Россией. Однако грузинское правительство не повторило сценарий грузино-советской войны 1921 года, в результате которой Грузия стала частью СССР.

Кобахидзе также подчеркнул риски, связанные с возможным приходом к власти партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», утверждая, что это могло бы привести к прямому вовлечению Грузии в военный конфликт. В правящей партии «Грузинская мечта» отмечают, что инициативы по открытию «второго фронта» исходят от западных политиков.

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Правительство Грузии успешно предотвратило попытки открытия «второго военного фронта» в стране против России. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. «Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии», — сообщил Ираклий Кобахидзе, его слова привели РИА Новости. Премьер-министр подчеркнул, Запад в координации с радикальной оппозицией Грузии призывал страну к войне с Россией. Однако грузинское правительство не повторило сценарий грузино-советской войны 1921 года, в результате которой Грузия стала частью СССР. Кобахидзе также подчеркнул риски, связанные с возможным приходом к власти партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», утверждая, что это могло бы привести к прямому вовлечению Грузии в военный конфликт. В правящей партии «Грузинская мечта» отмечают, что инициативы по открытию «второго фронта» исходят от западных политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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