Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков отметил важность того, чтобы ничего не помешало Путину и Трампу урегулировать ситуацию на Украине
Песков отметил важность того, чтобы ничего не помешало Путину и Трампу урегулировать ситуацию на Украине Фото:

Диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые являются выдающимися мировыми главами, получился многообещающим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе», — рассказал Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. По словам пресс-секретаря, важно, чтобы никакие препятствия не повлияли на осуществление политического стремления двух лидеров к урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Песков заявил, что в результате телефонного разговора между Путиным и Трампом было достигнуто взаимное согласие относительно возможности проведения мирных переговоров по украинскому кризису. Песков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать открытость к диалогу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые являются выдающимися мировыми главами, получился многообещающим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе», — рассказал Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. По словам пресс-секретаря, важно, чтобы никакие препятствия не повлияли на осуществление политического стремления двух лидеров к урегулированию ситуации на Украине. Ранее Песков заявил, что в результате телефонного разговора между Путиным и Трампом было достигнуто взаимное согласие относительно возможности проведения мирных переговоров по украинскому кризису. Песков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать открытость к диалогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...