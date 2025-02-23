Песков назвал диалог Путина и Трампа многообещающим

Диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые являются выдающимися мировыми главами, получился многообещающим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе», — рассказал Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. По словам пресс-секретаря, важно, чтобы никакие препятствия не повлияли на осуществление политического стремления двух лидеров к урегулированию ситуации на Украине.
Ранее Песков заявил, что в результате телефонного разговора между Путиным и Трампом было достигнуто взаимное согласие относительно возможности проведения мирных переговоров по украинскому кризису. Песков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать открытость к диалогу.
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