Зеленский выбрал командиров, которые возглавят создаваемые корпуса ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру и руководство новых корпусов Вооруженных Сил Украины, которые формируются в соответствии с планом реорганизации военного управления. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.
«Зеленский на ставке определил состав армейских корпусов и назначил командиров...» — предает издание «Украинская правда» слова журналиста. Там уточнили, что изменения в структуре военных формирований ожидаются в предстоящем месяце.
Уже произведены назначения руководителей 18 корпусов. Большинство корпусов будет состоять из пяти бригад, однако один из корпусов насчитывает семь бригад. По словам Бутусова, в настоящий момент существует дефицит кадров для адекватного управления такими масштабными войсковыми объединениями.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский подтвердил информацию о продолжении реформы структуры управления вооруженными силами. По словам полковника Петра Черника, переход от бригадной к корпусной системе организации существенно усилит эффективность управления воинскими подразделениями, передает «Царьград».
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