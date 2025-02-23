Зеленский выбрал командиров, которые возглавят создаваемые корпуса ВСУ

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Зеленский назначил командиров 18 корпусов
Зеленский назначил командиров 18 корпусов Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру и руководство новых корпусов Вооруженных Сил Украины, которые формируются в соответствии с планом реорганизации военного управления. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

«Зеленский на ставке определил состав армейских корпусов и назначил командиров...» — предает издание «Украинская правда» слова журналиста. Там уточнили, что изменения в структуре военных формирований ожидаются в предстоящем месяце.

Уже произведены назначения руководителей 18 корпусов. Большинство корпусов будет состоять из пяти бригад, однако один из корпусов насчитывает семь бригад. По словам Бутусова, в настоящий момент существует дефицит кадров для адекватного управления такими масштабными войсковыми объединениями. 

Ранее главком ВСУ Александр Сырский подтвердил информацию о продолжении реформы структуры управления вооруженными силами. По словам полковника Петра Черника, переход от бригадной к корпусной системе организации существенно усилит эффективность управления воинскими подразделениями, передает «Царьград».

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру и руководство новых корпусов Вооруженных Сил Украины, которые формируются в соответствии с планом реорганизации военного управления. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов. «Зеленский на ставке определил состав армейских корпусов и назначил командиров...» — предает издание «Украинская правда» слова журналиста. Там уточнили, что изменения в структуре военных формирований ожидаются в предстоящем месяце. Уже произведены назначения руководителей 18 корпусов. Большинство корпусов будет состоять из пяти бригад, однако один из корпусов насчитывает семь бригад. По словам Бутусова, в настоящий момент существует дефицит кадров для адекватного управления такими масштабными войсковыми объединениями.  Ранее главком ВСУ Александр Сырский подтвердил информацию о продолжении реформы структуры управления вооруженными силами. По словам полковника Петра Черника, переход от бригадной к корпусной системе организации существенно усилит эффективность управления воинскими подразделениями, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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