23 февраля 2025

Зеленский открестился от обвинений в убийстве американского журналиста

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Зеленский притворился, что ничего не знает об убийстве Лире
Зеленский притворился, что ничего не знает об убийстве Лире Фото:

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что не знает погибшего в одной из тюрем Украины американского журналиста Гонсало Лиру. Заявление он сделал во время пресс-конференции, трансляция которой шла на youTube-канале его офиса.

«Я не знаю этого человека, никогда не знал его. Я не уверен, что один журналист из Чили, который наполовину американец, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ», — заявил Зеленский.

Журналист и блогер из США Гонсало Лира скончался в одной из тюрем Украины. Он критиковал политику страны. Мировое сообщество предполагает, что представитель СМИ стал жертвой киевского режима. Американский бизнесмен Илон Маск обвинил в смерти американца лично Зеленского. За содеянное президент Украины должен ответить перед судом в США, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук, пишет RT.

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Президент Владимир Зеленский заявил о том, что не знает погибшего в одной из тюрем Украины американского журналиста Гонсало Лиру. Заявление он сделал во время пресс-конференции, трансляция которой шла на youTube-канале его офиса. «Я не знаю этого человека, никогда не знал его. Я не уверен, что один журналист из Чили, который наполовину американец, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ», — заявил Зеленский. Журналист и блогер из США Гонсало Лира скончался в одной из тюрем Украины. Он критиковал политику страны. Мировое сообщество предполагает, что представитель СМИ стал жертвой киевского режима. Американский бизнесмен Илон Маск обвинил в смерти американца лично Зеленского. За содеянное президент Украины должен ответить перед судом в США, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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