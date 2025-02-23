Президент Владимир Зеленский заявил о том, что не знает погибшего в одной из тюрем Украины американского журналиста Гонсало Лиру. Заявление он сделал во время пресс-конференции, трансляция которой шла на youTube-канале его офиса.
«Я не знаю этого человека, никогда не знал его. Я не уверен, что один журналист из Чили, который наполовину американец, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ», — заявил Зеленский.
Журналист и блогер из США Гонсало Лира скончался в одной из тюрем Украины. Он критиковал политику страны. Мировое сообщество предполагает, что представитель СМИ стал жертвой киевского режима. Американский бизнесмен Илон Маск обвинил в смерти американца лично Зеленского. За содеянное президент Украины должен ответить перед судом в США, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук, пишет RT.
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