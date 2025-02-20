Маск обвинил Зеленского в убийстве

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Илон Маск обвинил Зеленского в смерти американского журналиста
Илон Маск обвинил Зеленского в смерти американского журналиста Фото:

Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Об этом американский предприниматель написал на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский убил американского журналиста!» — написал Маск, комментируя публикацию пользователя о гибели Гонсало Лиры. Пользователь в своем сообщении также указал, что Лира критически относился к Зеленскому.

Ранее стало известно о том, что на Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. Смерть Гонсало Лиры была подтверждена Госдепартаментом США в январе 2024 года. Отец блогера обвинил в смерти сына лидера США Джо Байдена и Зеленского.

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Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Об этом американский предприниматель написал на своей странице в социальной сети X. «Зеленский убил американского журналиста!» — написал Маск, комментируя публикацию пользователя о гибели Гонсало Лиры. Пользователь в своем сообщении также указал, что Лира критически относился к Зеленскому. Ранее стало известно о том, что на Украине в тюрьме умер американский журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Владимира Зеленского. Смерть Гонсало Лиры была подтверждена Госдепартаментом США в январе 2024 года. Отец блогера обвинил в смерти сына лидера США Джо Байдена и Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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