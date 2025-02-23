NYT: госслужащие США решили саботировать приказы Маска

Предприниматель США Илон Маск потребовал от государственных служащих США подвести итоги своих достижений за прошедшую неделю, пригрозив, что невыполнение будет расценено как отставка. Требование было размещено в социальных сетях Маска и вызвало резкую реакцию среди руководителей федеральных агентств, в том числе ФБР и Управления национальной разведки.
«Директор Управления национальной разведки Тулси Габбард приказала всем служащим разведывательного сообщества не отвечать. Директор ФБР Кэш Патель в свою очередь также попросил сотрудников воздержаться от любых ответов», — пишет The New York Times. В материале отмечается, что эти инструкции фактически отменили приказ в некоторых секторах правительства, бросив вызов широким полномочиям, которые Трамп предоставил Маску.
Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп в ходе контроля за руководством ФБР потребовал от нескольких высокопоставленных чиновников бюро уйти в отставку. Позже Трамп анонсировал чистки в ФБР. По словам политика, под увольнение попадут ряд «коррумпированных» сотрудников бюро.
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