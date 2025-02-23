23 февраля 2025

NYT: госслужащие США решили саботировать приказы Маска

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Маск потребовал от госслужащих подвести итоги своих достижений за неделю
Маск потребовал от госслужащих подвести итоги своих достижений за неделю Фото:

Предприниматель США Илон Маск потребовал от государственных служащих США подвести итоги своих достижений за прошедшую неделю, пригрозив, что невыполнение будет расценено как отставка. Требование было размещено в социальных сетях Маска и вызвало резкую реакцию среди руководителей федеральных агентств, в том числе ФБР и Управления национальной разведки.

«Директор Управления национальной разведки Тулси Габбард приказала всем служащим разведывательного сообщества не отвечать. Директор ФБР Кэш Патель в свою очередь также попросил сотрудников воздержаться от любых ответов», — пишет The New York Times. В материале отмечается, что эти инструкции фактически отменили приказ в некоторых секторах правительства, бросив вызов широким полномочиям, которые Трамп предоставил Маску.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп в ходе контроля за руководством ФБР потребовал от нескольких высокопоставленных чиновников бюро уйти в отставку. Позже Трамп анонсировал чистки в ФБР. По словам политика, под увольнение попадут ряд «коррумпированных» сотрудников бюро.

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Предприниматель США Илон Маск потребовал от государственных служащих США подвести итоги своих достижений за прошедшую неделю, пригрозив, что невыполнение будет расценено как отставка. Требование было размещено в социальных сетях Маска и вызвало резкую реакцию среди руководителей федеральных агентств, в том числе ФБР и Управления национальной разведки. «Директор Управления национальной разведки Тулси Габбард приказала всем служащим разведывательного сообщества не отвечать. Директор ФБР Кэш Патель в свою очередь также попросил сотрудников воздержаться от любых ответов», — пишет The New York Times. В материале отмечается, что эти инструкции фактически отменили приказ в некоторых секторах правительства, бросив вызов широким полномочиям, которые Трамп предоставил Маску. Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп в ходе контроля за руководством ФБР потребовал от нескольких высокопоставленных чиновников бюро уйти в отставку. Позже Трамп анонсировал чистки в ФБР. По словам политика, под увольнение попадут ряд «коррумпированных» сотрудников бюро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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