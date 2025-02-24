Wildberries запустит сервис такси

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Первое такси от Wildberries планируют запустить в Белоруссии
Первое такси от Wildberries планируют запустить в Белоруссии Фото:

Маркетплейс Wildberries планирует запустить пилотный проект по предоставлению услуг такси в Белоруссии. Точные сроки запуска данного сервиса пока остаются неопределенными.

«Пилотный проект может запустится в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов. На данный момент интерфейс приложения уже готов», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники из сферы IT, логистики представителя Wildberries.

Уточняется, что запуск сервиса такси стал возможен благодаря многолетнему опыту Wildberries в сфере электронной коммерции, включая транспортные и логистические процессы. Несмотря на наработанный опыт, окончательное решение о запуске нового направления бизнеса будет принято после оценки его перспективности и пилотного запуска.

Ранее основатель компании Татьяна Бакальчук заявила, что в ближайшем будущем Wildberries перестанет быть только маркетплейсом. Компания скоро станет площадкой для продавцов услуг, пояснила Бакальчук на сессии ВЭФ «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов».

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Маркетплейс Wildberries планирует запустить пилотный проект по предоставлению услуг такси в Белоруссии. Точные сроки запуска данного сервиса пока остаются неопределенными. «Пилотный проект может запустится в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов. На данный момент интерфейс приложения уже готов», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники из сферы IT, логистики представителя Wildberries. Уточняется, что запуск сервиса такси стал возможен благодаря многолетнему опыту Wildberries в сфере электронной коммерции, включая транспортные и логистические процессы. Несмотря на наработанный опыт, окончательное решение о запуске нового направления бизнеса будет принято после оценки его перспективности и пилотного запуска. Ранее основатель компании Татьяна Бакальчук заявила, что в ближайшем будущем Wildberries перестанет быть только маркетплейсом. Компания скоро станет площадкой для продавцов услуг, пояснила Бакальчук на сессии ВЭФ «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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