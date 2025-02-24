Wildberries запустит сервис такси

Маркетплейс Wildberries планирует запустить пилотный проект по предоставлению услуг такси в Белоруссии. Точные сроки запуска данного сервиса пока остаются неопределенными.
«Пилотный проект может запустится в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов. На данный момент интерфейс приложения уже готов», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники из сферы IT, логистики представителя Wildberries.
Уточняется, что запуск сервиса такси стал возможен благодаря многолетнему опыту Wildberries в сфере электронной коммерции, включая транспортные и логистические процессы. Несмотря на наработанный опыт, окончательное решение о запуске нового направления бизнеса будет принято после оценки его перспективности и пилотного запуска.
Ранее основатель компании Татьяна Бакальчук заявила, что в ближайшем будущем Wildberries перестанет быть только маркетплейсом. Компания скоро станет площадкой для продавцов услуг, пояснила Бакальчук на сессии ВЭФ «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов».
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