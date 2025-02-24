В РФ заявили о смене риторики лидеров ЕС

Постпред Ульянов: в ЕС перестали говорить, что Россию нужно победить на поле боя
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В ЕС перестали призывать победить Россию на поле боя
В ЕС перестали призывать победить Россию на поле боя Фото:

Риторика чиновников и лидеров стран Евросоюза о необходимости победить Россию на поле боя ушла в прошлое. Об этом написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Чиновники и лидеры ведущих государств Европейского союза много раз повторяли в 2022, 2023 и даже в начале 2024 года, что 'Россию необходимо победить на поле боя'. Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?» — написал Ульянов.

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Риторика чиновников и лидеров стран Евросоюза о необходимости победить Россию на поле боя ушла в прошлое. Об этом написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. «Чиновники и лидеры ведущих государств Европейского союза много раз повторяли в 2022, 2023 и даже в начале 2024 года, что 'Россию необходимо победить на поле боя'. Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?» — написал Ульянов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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