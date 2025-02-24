В ЕС перестали призывать победить Россию на поле боя
Риторика чиновников и лидеров стран Евросоюза о необходимости победить Россию на поле боя ушла в прошлое. Об этом написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
«Чиновники и лидеры ведущих государств Европейского союза много раз повторяли в 2022, 2023 и даже в начале 2024 года, что 'Россию необходимо победить на поле боя'. Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?» — написал Ульянов.
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