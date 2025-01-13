Постпреда США, назвавшего конфликт на Украине «бессмысленным», поставили на место

Постпред США в Вене Виктория Кеннеди назвала конфликт на Украине «бессмысленным». Однако она не смогла объяснить причины, по которым США и Великобритания препятствовали урегулированию этого конфликта в прошлом году. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Поинтересовался у нее в ходе заседания, почему же тогда Вашингтон в апреле 2022 года вместе с Великобританией воспрепятствовал мирному урегулированию „бессмысленного“ конфликта путем достижения двустороннего соглашения между Москвой и Киевом, которое было почти полностью согласовано. Ответа от постпреда США не последовало», — отметил Ульянов. Об этом он написал в своем telegram-канале.
По словам российского постпреда в Вене, в ходе последней сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, постоянный представитель США затронула тему украинского конфликта. Во время своего выступления, посвященного украинской проблематике, она назвала его «бессмысленным».
Ранее российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп, заявили о своем намерении провести встречу для обсуждения украинского кризиса. Стороны начали подготовку к диалогу, передает 360.ru. Британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что новоизбранный президент США стремится разрешить этот конфликт в Европе в первые 100 дней своего президентства, которое начнется с инаугурации 20 января.
Организовать встречу предложила Швейцария. Но страна является лишь одной из списка государств, которые готовы стать местом проведения встречи двух лидеров.
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