Юра Борисов упустил престижную кинопремию

Российский актер Юра Борисов не получил награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Он был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана. Об этом сообщил стриминговый сервис Netflix
«Американский актер Киран Калкин удостоен премии за роль в комедийной драме Джесси Айзенберга „Настоящая боль“ (A Real Pain, 2024). Юра Борисов претендовал на награду за работу в фильме „Анора“ (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бэйкера», — говорится в сообщении сервиса, который ведет трансляцию 31-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса.
Среди прочих претендентов на награду были такие актеры, как Эдвард Нортон, который исполнил роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Джереми Стронг, участвовавший в картине «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024), и Джонатан Бейли, сыгравший в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part I, 2024).
За свою работу в фильме «Настоящая боль» Калкин был удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА), а также получил номинацию на «Оскар», церемония вручения которого запланирована на 2 марта. Борисов также будет претендовать на «Оскар». Фильм с его участием «Анора» может с вероятностью 67% получить эту премию, считают букмекеры, пишет «Национальная служба новостей».
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