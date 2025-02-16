Актера Юрия Борисова на премии БАФТА обошел американец

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Российский актер Юрий Борисов претендовал на награду БАФТА за роль в фильме «Анора»
Российский актер Юрий Борисов претендовал на награду БАФТА за роль в фильме «Анора» Фото:

Российского актера Юрия Борисова, который претендовал на награду Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА), опередил американец Киран Калкин. Иностранец стал лучшим актером второго плана.

«Американец Киран Калкин удостоен награды БАФТА как лучший актер второго плана. В борьбе за награду Калкин обошел российского актера Юру Борисова», — следует из списка победителей. Его публикует Variety.

Жюри отметило актерскую игру американца в комедийной драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Он получил первую в карьере «Бронзовую маску». Юрий Борисов был номинирован в этой же категории. Оценивалась его роль в фильме режиссера Шона Бэйкера «Анора» (Anora, 2024).

Торжественная церемония вручения ежегодных премий БАФТА прошла 16 февраля в Лондоне на территории культурного центра Саутбэнк. Помимо Кирана Калкина в борьбе за звание лучшего актера соперниками россиянина стали Эдвард Нортон за фильм «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс, сыгравший в «Бруталисте», Джереми Стронг из картины «Ученик. Восхождение Трампа» и Кларенс Маклин, прославившийся работой в проекте «Синг-Синг», пишет «Национальная служба новостей».

Как URA.RU писало ранее, 14 февраля 2025 года в прокат вышел фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). Он рассказывает о жизненном пути великого русского поэта.

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Российского актера Юрия Борисова, который претендовал на награду Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА), опередил американец Киран Калкин. Иностранец стал лучшим актером второго плана. «Американец Киран Калкин удостоен награды БАФТА как лучший актер второго плана. В борьбе за награду Калкин обошел российского актера Юру Борисова», — следует из списка победителей. Его публикует Variety. Жюри отметило актерскую игру американца в комедийной драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Он получил первую в карьере «Бронзовую маску». Юрий Борисов был номинирован в этой же категории. Оценивалась его роль в фильме режиссера Шона Бэйкера «Анора» (Anora, 2024). Торжественная церемония вручения ежегодных премий БАФТА прошла 16 февраля в Лондоне на территории культурного центра Саутбэнк. Помимо Кирана Калкина в борьбе за звание лучшего актера соперниками россиянина стали Эдвард Нортон за фильм «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс, сыгравший в «Бруталисте», Джереми Стронг из картины «Ученик. Восхождение Трампа» и Кларенс Маклин, прославившийся работой в проекте «Синг-Синг», пишет «Национальная служба новостей». Как URA.RU писало ранее, 14 февраля 2025 года в прокат вышел фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). Он рассказывает о жизненном пути великого русского поэта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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