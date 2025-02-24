Telegram оштрафовали на миллионы рублей за информацию о смерти российских военных на Украине

Telegram Messenger Inc. оштрафован на четыре миллиона рублей за неудаление материалов, содержащих информацию о якобы смерти российских военных на Украине. Об этом говорится в материалах судебных приставов.
«Владелец соцсети является виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7.10-4 КоАП», — передает заявление ТАСС. Сумма штрафа составляет четыре млн рублей.
В материалах, поступивших судебным приставам от мирового судьи Таганского района Москвы, указывается, что владелец социальной сети Telegram не выполнил предписание Роскомнадзора об удалении недостоверной информации. В частности, не было выполнено предписание о «принятии мер по выявлению и удалению недостоверной общественно-значимой информации о российских военных, якобы убитых на территории Украины, в ходе проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции».
Ранее Таганский районный суд Москвы наложил штраф на Telegram в размере четырех миллионов рублей за то, что платформа не удалила каналы, в которых содержались призывы к отделению Урала от России. В дополнение к этому, среди нарушений были выявлены каналы, распространяющие пропаганду и призывы к поддержке Вооруженных сил Украины.
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