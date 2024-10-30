Telegram оштрафовали из-за каналов, где Урал призывали выйти из состава РФ

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В каналах, из-за которых мессенджер получил штраф, призывали Урал отсоединиться от РФ
В каналах, из-за которых мессенджер получил штраф, призывали Урал отсоединиться от РФ Фото:

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление каналов, где призывали отделить Урал от России. Об этом говорится в решении суда. 

Роскомнадзор направил в адрес владельца Telegram уведомления о нарушении порядка распространения информации, сообщается в документе. «В установленный федеральным законом срок — в течение суток с момента получения уведомлений — с информационного ресурса Telegram информация, распространяемая с нарушением закона, не удалена», — передает ТАСС.

Среди каналов, которые требовал удалить Роскомнадзор, были ресурсы, где жителей Урала призывали выйти из состава РФ. Также в списке оказались каналы с пропагандой ультраправых идей и призывами поддержать Вооруженные силы Украины.

Решение оштрафовать Telegram на 4 млн рублей было принято Таганским судом Москвы 15 октября. Владельцы мессенджера были признаны виновными за неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ. Однако причина штрафа не называлась. Telegram уже получал штраф на 4 млн рублей в августе за аналогичное правонарушение, напоминает РАПСИ. Впервые Telegram был оштрафован за отказ локализовать данные российских пользователей в 2023 году. 

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Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление каналов, где призывали отделить Урал от России. Об этом говорится в решении суда.  Роскомнадзор направил в адрес владельца Telegram уведомления о нарушении порядка распространения информации, сообщается в документе. «В установленный федеральным законом срок — в течение суток с момента получения уведомлений — с информационного ресурса Telegram информация, распространяемая с нарушением закона, не удалена», — передает ТАСС. Среди каналов, которые требовал удалить Роскомнадзор, были ресурсы, где жителей Урала призывали выйти из состава РФ. Также в списке оказались каналы с пропагандой ультраправых идей и призывами поддержать Вооруженные силы Украины. Решение оштрафовать Telegram на 4 млн рублей было принято Таганским судом Москвы 15 октября. Владельцы мессенджера были признаны виновными за неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ. Однако причина штрафа не называлась. Telegram уже получал штраф на 4 млн рублей в августе за аналогичное правонарушение, напоминает РАПСИ. Впервые Telegram был оштрафован за отказ локализовать данные российских пользователей в 2023 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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