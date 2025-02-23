Австралия ввела санкции против крупных свердловских компаний

В отношении свердловских предприятий ввели новые ограничения Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В крупнейший пакет санкций Австралии в отношении России вошли три компании из Свердловской области. Всего в список попали 70 человек и 79 организаций, сообщает правительство страны.

«Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд в отношении 70 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций», — говорится на сайте министерства иностранных дел страны.

Под ограничения попали Уральская горная металлургическая компания (УГМК), АО «Уральское проектно-конструкторское бюро „Деталь“». В списке находится и ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения».

В январе Минфин США внес в санкционный список Первоуральский динасовый завод «Динур» в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте ведомства.