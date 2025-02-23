23 февраля 2025

Австралия ввела санкции против крупных свердловских компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении свердловских предприятий ввели новые ограничения Фото:

В крупнейший пакет санкций Австралии в отношении России вошли три компании из Свердловской области. Всего в список попали 70 человек и 79 организаций, сообщает правительство страны.

«Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд в отношении 70 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций», — говорится на сайте министерства иностранных дел страны.

Под ограничения попали Уральская горная металлургическая компания (УГМК), АО «Уральское проектно-конструкторское бюро „Деталь“». В списке находится и ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения».

В январе Минфин США внес в санкционный список Первоуральский динасовый завод «Динур» в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

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В крупнейший пакет санкций Австралии в отношении России вошли три компании из Свердловской области. Всего в список попали 70 человек и 79 организаций, сообщает правительство страны. «Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд в отношении 70 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций», — говорится на сайте министерства иностранных дел страны. Под ограничения попали Уральская горная металлургическая компания (УГМК), АО «Уральское проектно-конструкторское бюро „Деталь“». В списке находится и ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения». В январе Минфин США внес в санкционный список Первоуральский динасовый завод «Динур» в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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