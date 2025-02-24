Челябинцы отправили 183 пары обуви детям ДНР и ЛНР. Видео

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Пресс-тур по детским садам. Екатеринбург, детсад, детская обувь
Из Челябинска в ДНР и ЛНР отправили партию детской обуви Фото:

Житель Челябинска собрал у бизнесменов 183 пары детской обуви для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Груз он передал реготделению Народного Фронта (ОНФ), сообщили URA.RU в движении.

«Неравнодушный житель Челябинска собрал у предпринимателей 183 новых пары. Привез нам в рамках сбора „Все для Победы!“. Вся обувь будет отправлена детям в ДНР и ЛНР», — сообщили URA.RU в ОНФ.

В ОНФ уточнили, что в груз вошли как сапожки для детей ясельного возраста, так и туфли для школьников. Также ребятам привезут ботинки и сандалии.

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Житель Челябинска собрал у бизнесменов 183 пары детской обуви для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Груз он передал реготделению Народного Фронта (ОНФ), сообщили URA.RU в движении. «Неравнодушный житель Челябинска собрал у предпринимателей 183 новых пары. Привез нам в рамках сбора „Все для Победы!“. Вся обувь будет отправлена детям в ДНР и ЛНР», — сообщили URA.RU в ОНФ. В ОНФ уточнили, что в груз вошли как сапожки для детей ясельного возраста, так и туфли для школьников. Также ребятам привезут ботинки и сандалии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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