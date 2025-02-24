Житель Челябинска собрал у бизнесменов 183 пары детской обуви для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Груз он передал реготделению Народного Фронта (ОНФ), сообщили URA.RU в движении.
«Неравнодушный житель Челябинска собрал у предпринимателей 183 новых пары. Привез нам в рамках сбора „Все для Победы!“. Вся обувь будет отправлена детям в ДНР и ЛНР», — сообщили URA.RU в ОНФ.
В ОНФ уточнили, что в груз вошли как сапожки для детей ясельного возраста, так и туфли для школьников. Также ребятам привезут ботинки и сандалии.
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