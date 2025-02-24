Челябинцы отправили 183 пары обуви детям ДНР и ЛНР. Видео

24 февраля 2025 в 10:04 Размер текста - 17 +

Из Челябинска в ДНР и ЛНР отправили партию детской обуви Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Челябинска собрал у бизнесменов 183 пары детской обуви для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Груз он передал реготделению Народного Фронта (ОНФ), сообщили URA.RU в движении. «Неравнодушный житель Челябинска собрал у предпринимателей 183 новых пары. Привез нам в рамках сбора „Все для Победы!“. Вся обувь будет отправлена детям в ДНР и ЛНР», — сообщили URA.RU в ОНФ. В ОНФ уточнили, что в груз вошли как сапожки для детей ясельного возраста, так и туфли для школьников. Также ребятам привезут ботинки и сандалии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска собрал у бизнесменов 183 пары детской обуви для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Груз он передал реготделению Народного Фронта (ОНФ), сообщили URA.RU в движении. «Неравнодушный житель Челябинска собрал у предпринимателей 183 новых пары. Привез нам в рамках сбора „Все для Победы!“. Вся обувь будет отправлена детям в ДНР и ЛНР», — сообщили URA.RU в ОНФ. В ОНФ уточнили, что в груз вошли как сапожки для детей ясельного возраста, так и туфли для школьников. Также ребятам привезут ботинки и сандалии.