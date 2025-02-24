В Крыму задержали мужчину, выбросившего кошку с обрыва в «Ласточкином гнезде»

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Полицейские задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда"
Полицейские задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда" Фото:

Полиция задержала мужчину, который выбросил кошку с обрыва на территории смотровой площадки «Ласточкино гнездо». Подозреваемый — 24-летний уроженец Санкт-Петербурга, который в текущий момент доставлен в отделение ОМВД России по городу Ялта. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки „Ласточкиного гнезда“», — написала Волк в своем telegram-канале. Преступником оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. В данный момент его транспортируют в отделение МВД России по городу Ялта. Полицейские проводят расследование, чтобы установить мотив его действий.

Ранее стало известно, что неизвестный человек жестоко обошелся с кошкой по кличке Муся, которая на протяжении десяти лет была неотъемлемой частью данного туристического места «Ласточкино гнездо». Согласно информации от сотрудников замка, мужчина сначала подошел к кошке, погладил ее, а затем, воспользовавшись моментом, когда рядом не было людей, вынес ее на смотровую площадку и сбросил вниз.

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Полиция задержала мужчину, который выбросил кошку с обрыва на территории смотровой площадки «Ласточкино гнездо». Подозреваемый — 24-летний уроженец Санкт-Петербурга, который в текущий момент доставлен в отделение ОМВД России по городу Ялта. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки „Ласточкиного гнезда“», — написала Волк в своем telegram-канале. Преступником оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. В данный момент его транспортируют в отделение МВД России по городу Ялта. Полицейские проводят расследование, чтобы установить мотив его действий. Ранее стало известно, что неизвестный человек жестоко обошелся с кошкой по кличке Муся, которая на протяжении десяти лет была неотъемлемой частью данного туристического места «Ласточкино гнездо». Согласно информации от сотрудников замка, мужчина сначала подошел к кошке, погладил ее, а затем, воспользовавшись моментом, когда рядом не было людей, вынес ее на смотровую площадку и сбросил вниз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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