Тело солдата срочной службы Даниила С., погибшего в конце ноября прошлого года в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS, доставили в Верхнюю Салду. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей.
«Гроб с телом Даниила прибыл домой. Прощание состоится в похоронном доме „Помощь“ 25 февраля», — сказал отец погибшего солдата.
Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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