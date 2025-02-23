23 февраля 2025

Тело убитого ракетой ATACMS срочника доставили в Свердловскую область

В Верхнюю Салду доставили тело 18-летнего срочника, убитого ракетой в Курске
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело солдата срочной службы Даниила С., погибшего в конце ноября прошлого года в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS, доставили в Верхнюю Салду. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей.

«Гроб с телом Даниила прибыл домой. Прощание состоится в похоронном доме „Помощь“ 25 февраля», — сказал отец погибшего солдата.

Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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Тело солдата срочной службы Даниила С., погибшего в конце ноября прошлого года в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS, доставили в Верхнюю Салду. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей. «Гроб с телом Даниила прибыл домой. Прощание состоится в похоронном доме „Помощь“ 25 февраля», — сказал отец погибшего солдата. Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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