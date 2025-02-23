Тело убитого ракетой ATACMS срочника доставили в Свердловскую область

В Верхнюю Салду доставили тело 18-летнего срочника, убитого ракетой в Курске

24 февраля 2025 в 11:43 Размер текста - 17 +

Даниила похоронят 25 февраля (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тело солдата срочной службы Даниила С., погибшего в конце ноября прошлого года в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS, доставили в Верхнюю Салду. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей. «Гроб с телом Даниила прибыл домой. Прощание состоится в похоронном доме „Помощь“ 25 февраля», — сказал отец погибшего солдата. Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело солдата срочной службы Даниила С., погибшего в конце ноября прошлого года в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS, доставили в Верхнюю Салду. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей. «Гроб с телом Даниила прибыл домой. Прощание состоится в похоронном доме „Помощь“ 25 февраля», — сказал отец погибшего солдата. Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.