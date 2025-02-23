В ХМАО экс-полицейские попали в тюрьму за торговлю наркотиками

В Сургуте (ХМАО) двое экс-полицейских попали в колонию строгого режима за торговлю наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Осенью 2020 года начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и подчиненный ему оперуполномоченный, действуя в составе организованной группы лиц, занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ по средствам Интернет-ресурсов. Под руководством и контролем сотрудников органов внутренних дел на территории города Сургута и Сургутского района размещено более 10 „тайников-закладок“, — сообщает надзорное ведомство.
Часть наркотиков следователи обнаружили по месту жительства бывших полицейских. Всего силовики изъяли более 40 граммов запрещенных веществ. Суд приговорил начальника оперативного подразделения к 14 годам колонии строгого режима, а его подчиненного — к 12-ти.
Ранее URA.RU писало, что участковые полиции из Сургута сколотили ОПГ и занимались рэкетом. Они вымогали деньги с наркоманов, а взамен не привлекали их к уголовной ответственности
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