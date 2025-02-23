23 февраля 2025
22 февраля 2025

В ХМАО экс-полицейские попали в тюрьму за торговлю наркотиками

В Сургуте двое экс-полицейских попали в колонию за торговлю наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте двое экс-полицейских попали в колонию за торговлю наркотиками
В Сургуте двое экс-полицейских попали в колонию за торговлю наркотиками Фото:

В Сургуте (ХМАО) двое экс-полицейских попали в колонию строгого режима за торговлю наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Осенью 2020 года начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и подчиненный ему оперуполномоченный, действуя в составе организованной группы лиц, занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ по средствам Интернет-ресурсов. Под руководством и контролем сотрудников органов внутренних дел на территории города Сургута и Сургутского района размещено более 10 „тайников-закладок“, — сообщает надзорное ведомство.

Часть наркотиков следователи обнаружили по месту жительства бывших полицейских. Всего силовики изъяли более 40 граммов запрещенных веществ. Суд приговорил начальника оперативного подразделения к 14 годам колонии строгого режима, а его подчиненного — к 12-ти.

Ранее URA.RU писало, что участковые полиции из Сургута сколотили ОПГ и занимались рэкетом. Они вымогали деньги с наркоманов, а взамен не привлекали их к уголовной ответственности

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) двое экс-полицейских попали в колонию строгого режима за торговлю наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Осенью 2020 года начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и подчиненный ему оперуполномоченный, действуя в составе организованной группы лиц, занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ по средствам Интернет-ресурсов. Под руководством и контролем сотрудников органов внутренних дел на территории города Сургута и Сургутского района размещено более 10 „тайников-закладок“, — сообщает надзорное ведомство. Часть наркотиков следователи обнаружили по месту жительства бывших полицейских. Всего силовики изъяли более 40 граммов запрещенных веществ. Суд приговорил начальника оперативного подразделения к 14 годам колонии строгого режима, а его подчиненного — к 12-ти. Ранее URA.RU писало, что участковые полиции из Сургута сколотили ОПГ и занимались рэкетом. Они вымогали деньги с наркоманов, а взамен не привлекали их к уголовной ответственности
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...