Mash: Instagram* не вернется в Россию после снятия санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Meta* должна показать желание сотрудничать с российским законодательством, сообщает Mash
Meta* должна показать желание сотрудничать с российским законодательством, сообщает Mash Фото:

Социальные сети Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) не вернутся в Россию после снятия санкций. Они не планируют соблюдать российское законодательство, передают СМИ.

«Instagram и Facebook не разблокируют в РФ, несмотря на потепление отношений с США. Всё из-за менеджмента и собственников соцсетей — они не хотят выполнять требования нашего законодательства и встраиваться в правовое поле», — сообщает telegram-канал Mash.

По заверениям депутата Госдумы Сергея Боярского, прецедента по снятию статуса экстремистской организации в России еще не было. Однако, по его мнению, такие компании самостоятельно должны проявить готовность к сотрудничеству с государством. Но на текущий момент этого не наблюдается.

*Instagram и Facebook запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Социальные сети Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) не вернутся в Россию после снятия санкций. Они не планируют соблюдать российское законодательство, передают СМИ. «Instagram и Facebook не разблокируют в РФ, несмотря на потепление отношений с США. Всё из-за менеджмента и собственников соцсетей — они не хотят выполнять требования нашего законодательства и встраиваться в правовое поле», — сообщает telegram-канал Mash. По заверениям депутата Госдумы Сергея Боярского, прецедента по снятию статуса экстремистской организации в России еще не было. Однако, по его мнению, такие компании самостоятельно должны проявить готовность к сотрудничеству с государством. Но на текущий момент этого не наблюдается. *Instagram и Facebook запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...