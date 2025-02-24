Mash: Instagram* не вернется в Россию после снятия санкций

Социальные сети Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) не вернутся в Россию после снятия санкций. Они не планируют соблюдать российское законодательство, передают СМИ.
«Instagram и Facebook не разблокируют в РФ, несмотря на потепление отношений с США. Всё из-за менеджмента и собственников соцсетей — они не хотят выполнять требования нашего законодательства и встраиваться в правовое поле», — сообщает telegram-канал Mash.
По заверениям депутата Госдумы Сергея Боярского, прецедента по снятию статуса экстремистской организации в России еще не было. Однако, по его мнению, такие компании самостоятельно должны проявить готовность к сотрудничеству с государством. Но на текущий момент этого не наблюдается.
*Instagram и Facebook запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
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