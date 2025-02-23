Метро Екатеринбурга назвало дату, когда полностью откажется от жетонов

В Екатеринбурге проезд в метро можно будет оплатить жетоном до 31 марта

24 февраля 2025 в 10:54 Размер текста - 17 +

В метро теперь можно платить билетом с QR-кодом Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге продлили способ оплаты проезда в метро жетонами до 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. «Проход по ранее приобретенным жетонам сохраняется до 31 марта 2025 года», — говорится в сообщении. Продавать жетоны в кассах перестали с 1 января. С 18 января навсегда закрыли часть касс. Теперь билеты можно купить только в терминалах. С ноября прошлого года в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Они действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продлили способ оплаты проезда в метро жетонами до 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. «Проход по ранее приобретенным жетонам сохраняется до 31 марта 2025 года», — говорится в сообщении. Продавать жетоны в кассах перестали с 1 января. С 18 января навсегда закрыли часть касс. Теперь билеты можно купить только в терминалах. С ноября прошлого года в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Они действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения.