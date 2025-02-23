Метро Екатеринбурга назвало дату, когда полностью откажется от жетонов

В метро теперь можно платить билетом с QR-кодом
В Екатеринбурге продлили способ оплаты проезда в метро жетонами до 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
«Проход по ранее приобретенным жетонам сохраняется до 31 марта 2025 года», — говорится в сообщении. Продавать жетоны в кассах перестали с 1 января.
С 18 января навсегда закрыли часть касс. Теперь билеты можно купить только в терминалах. С ноября прошлого года в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Они действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения.
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