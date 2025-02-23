23 февраля 2025

Метро Екатеринбурга назвало дату, когда полностью откажется от жетонов

В Екатеринбурге проезд в метро можно будет оплатить жетоном до 31 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Метро. Екатеринбург, метро
В метро теперь можно платить билетом с QR-кодом Фото:

В Екатеринбурге продлили способ оплаты проезда в метро жетонами до 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Проход по ранее приобретенным жетонам сохраняется до 31 марта 2025 года», — говорится в сообщении. Продавать жетоны в кассах перестали с 1 января.

С 18 января навсегда закрыли часть касс. Теперь билеты можно купить только в терминалах. С ноября прошлого года в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Они действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения.

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В Екатеринбурге продлили способ оплаты проезда в метро жетонами до 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. «Проход по ранее приобретенным жетонам сохраняется до 31 марта 2025 года», — говорится в сообщении. Продавать жетоны в кассах перестали с 1 января. С 18 января навсегда закрыли часть касс. Теперь билеты можно купить только в терминалах. С ноября прошлого года в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Они действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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