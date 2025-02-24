В Санкт-Петербурге сотрудники МВД задержали двух местных жителей. Они обвиняются во взломе аккаунтов на маркетплейсах и краже товаров. Злоумышленники использовали специальные программы для подбора паролей, после чего осуществляли заказы от имени владельцев аккаунтов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из УБК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих жителей Всеволожского района, которые взламывали аккаунты граждан на маркетплейсах и похищали товары. Используя специальные программы, злоумышленники подбирали логины и пароли к личным кабинетам граждан», — пишет официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале. Подозреваемые заказывали от их имени дорогостоящую бытовую технику и электронику, используя рассрочку по привязанным к аккаунтам банковским картам. Товары забирали из пунктов выдачи и перепродавали через интернет. В результате таких действий было взломано не менее 11 аккаунтов.
В ходе обысков у фигурантов были обнаружены и изъяты не только похищенные товары, но и оборудование, используемое для взломов: ноутбуки, мобильные телефоны, а также банковские и сим-карты. По факту преступной деятельности следователями по Выборгскому району было возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за мошенничество. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.
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