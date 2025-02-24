Азербайджан ликвидировал представительство «России сегодня»

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«Россия сегодня» может аккредитовать только одного корреспондента в Азербайджане
«Россия сегодня» может аккредитовать только одного корреспондента в Азербайджане Фото:

Представительство «Россия сегодня» — Sputnik Азербайджан, ликвидировано на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Представительство „Россия сегодня“ (Sputnik) в Азербайджане ликвидировано», — пишет местное информагентство Report со ссылкой на Айхана Гаджизаде. Отмечается, что российская компания может аккредитовать только одного своего корреспондента на азербайджанской территории. Российская сторона не комментировала эту информацию.

Ранее в Азербайджане было закрыто представительство Россотрудничества — Русский дом. Власти заявили, что учреждение работает нелегально из-за отсутствия статуса юрлица. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подчеркнул, что азербайджанское правительство игнорировало просьбы Москвы помочь в регистрации Русского дома как юрлица. В Кремле назвали произошедшее «недоразумением».

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Представительство «Россия сегодня» — Sputnik Азербайджан, ликвидировано на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. «Представительство „Россия сегодня“ (Sputnik) в Азербайджане ликвидировано», — пишет местное информагентство Report со ссылкой на Айхана Гаджизаде. Отмечается, что российская компания может аккредитовать только одного своего корреспондента на азербайджанской территории. Российская сторона не комментировала эту информацию. Ранее в Азербайджане было закрыто представительство Россотрудничества — Русский дом. Власти заявили, что учреждение работает нелегально из-за отсутствия статуса юрлица. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подчеркнул, что азербайджанское правительство игнорировало просьбы Москвы помочь в регистрации Русского дома как юрлица. В Кремле назвали произошедшее «недоразумением».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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