23 февраля 2025

«Капризы и ссоры»: почему беременная избила до полусмерти грудничка в Екатеринбурге

Беременная избила грудничка до полусмерти из-за ссор с мужем в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел 14 февраля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 26-летняя мать, по предварительным данным, избила годовалого сына из-за его постоянных капризов. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«Она сказала полицейским, что из себя ее вывели постоянные капризы малыша и ссоры с мужем», — сказал собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

По данным URA.RU, инцидент произошел 14 февраля на Эльмаше. Женщина накинулась на ребенка, когда он был в ванной. Малыш получил перелом черепа. Мать вызвала врачей только через пять дней, когда сыну стало хуже. Он госпитализирован.

Женщина дала признательные показания. Следователи избрали ей обязательство о явке. Известно, что у пары трое детей. Сейчас 26-летняя екатеринбурженка находится на шестом месяце беременности.

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В Екатеринбурге 26-летняя мать, по предварительным данным, избила годовалого сына из-за его постоянных капризов. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Она сказала полицейским, что из себя ее вывели постоянные капризы малыша и ссоры с мужем», — сказал собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет. По данным URA.RU, инцидент произошел 14 февраля на Эльмаше. Женщина накинулась на ребенка, когда он был в ванной. Малыш получил перелом черепа. Мать вызвала врачей только через пять дней, когда сыну стало хуже. Он госпитализирован. Женщина дала признательные показания. Следователи избрали ей обязательство о явке. Известно, что у пары трое детей. Сейчас 26-летняя екатеринбурженка находится на шестом месяце беременности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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