«Капризы и ссоры»: почему беременная избила до полусмерти грудничка в Екатеринбурге

Беременная избила грудничка до полусмерти из-за ссор с мужем в Екатеринбурге

24 февраля 2025 в 13:07 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 14 февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 26-летняя мать, по предварительным данным, избила годовалого сына из-за его постоянных капризов. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Она сказала полицейским, что из себя ее вывели постоянные капризы малыша и ссоры с мужем», — сказал собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет. По данным URA.RU, инцидент произошел 14 февраля на Эльмаше. Женщина накинулась на ребенка, когда он был в ванной. Малыш получил перелом черепа. Мать вызвала врачей только через пять дней, когда сыну стало хуже. Он госпитализирован. Женщина дала признательные показания. Следователи избрали ей обязательство о явке. Известно, что у пары трое детей. Сейчас 26-летняя екатеринбурженка находится на шестом месяце беременности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 26-летняя мать, по предварительным данным, избила годовалого сына из-за его постоянных капризов. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Она сказала полицейским, что из себя ее вывели постоянные капризы малыша и ссоры с мужем», — сказал собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет. По данным URA.RU, инцидент произошел 14 февраля на Эльмаше. Женщина накинулась на ребенка, когда он был в ванной. Малыш получил перелом черепа. Мать вызвала врачей только через пять дней, когда сыну стало хуже. Он госпитализирован. Женщина дала признательные показания. Следователи избрали ей обязательство о явке. Известно, что у пары трое детей. Сейчас 26-летняя екатеринбурженка находится на шестом месяце беременности.