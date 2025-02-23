«Капризы и ссоры»: почему беременная избила до полусмерти грудничка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 26-летняя мать, по предварительным данным, избила годовалого сына из-за его постоянных капризов. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.
«Она сказала полицейским, что из себя ее вывели постоянные капризы малыша и ссоры с мужем», — сказал собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
По данным URA.RU, инцидент произошел 14 февраля на Эльмаше. Женщина накинулась на ребенка, когда он был в ванной. Малыш получил перелом черепа. Мать вызвала врачей только через пять дней, когда сыну стало хуже. Он госпитализирован.
Женщина дала признательные показания. Следователи избрали ей обязательство о явке. Известно, что у пары трое детей. Сейчас 26-летняя екатеринбурженка находится на шестом месяце беременности.
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