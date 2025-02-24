В консульстве РФ во Франции произошел взрыв в годовщину СВО — трансляция URA.RU

Недалеко от консульства России в Марселе (Франция) произошел взрыв. Об этом сообщила пожарная служба города. Взрыв произошел в восьмом округе, на месте находятся около тридцати пожарных и полиция. URA.RU ведет прямую трансляцию.
13:36 Россия требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Также, по ее словам, Париж должен усилить меры безопасности российских загранучреждений
13:30 Произошедший взрыв имеет все признаки теракта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС
13:25 Служба внешней разведки (СвР) России предупреждала 19 февраля о возможных терактах Украины против диппредставительств РФ в странах Европы. Информацию об этом публиковали на сайте СВР. По информации, полученной от европейцев, Киев может попытаться с помощью серии терактов сорвать переговоры по российско-украинскому конфликту
13:20 Район оцеплен местной полицией, пишет издание La Marseillaise. Официальной информации от правоохранителей не поступает
13:17 Вероятно, неизвестные бросили два сосуда с зажигательной смесью в сад на территории консульства. Рядом был обнаружен их автомобиль. На данный момент речь идет только о материальном ущербе, сообщает французский журнал Valeurs Actuelles
13:15 Генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил в интервью изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства. Предварительно, пострадавших нет
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