Стало известно состояние малыша, которого избила беременная мать в Екатеринбурге

В Екатеринбурге избитый мамой грудничок получил ушибы и черепно-мозговую травму

24 февраля 2025 в 13:33 Размер текста - 17 +

Ребенка перевели в травматологическое отделение (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Годовалый малыш, которого избила мать на Эльмаше в Екатеринбурге, попал в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Об этом URA.RU рассказал источник. «У ребенка сочетанная травма, ушибы мягких тканей головы, туловища и конечностей. Его перевели в травматологическое отделение», — сказал собеседник агентства. Инцидент произошел 14 февраля. По предварительным данным, 26-летняя мать избила сына в ванной. Причиной издевательств стали постоянные капризы малыша и ссоры с мужем. Ранее женщина сидела за наркотики. Всего у нее трое детей. Она ожидает четвертого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Годовалый малыш, которого избила мать на Эльмаше в Екатеринбурге, попал в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Об этом URA.RU рассказал источник. «У ребенка сочетанная травма, ушибы мягких тканей головы, туловища и конечностей. Его перевели в травматологическое отделение», — сказал собеседник агентства. Инцидент произошел 14 февраля. По предварительным данным, 26-летняя мать избила сына в ванной. Причиной издевательств стали постоянные капризы малыша и ссоры с мужем. Ранее женщина сидела за наркотики. Всего у нее трое детей. Она ожидает четвертого.