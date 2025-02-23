Стало известно состояние малыша, которого избила беременная мать в Екатеринбурге

Годовалый малыш, которого избила мать на Эльмаше в Екатеринбурге, попал в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Об этом URA.RU рассказал источник.
«У ребенка сочетанная травма, ушибы мягких тканей головы, туловища и конечностей. Его перевели в травматологическое отделение», — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел 14 февраля. По предварительным данным, 26-летняя мать избила сына в ванной. Причиной издевательств стали постоянные капризы малыша и ссоры с мужем. Ранее женщина сидела за наркотики. Всего у нее трое детей. Она ожидает четвертого.
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