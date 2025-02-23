23 февраля 2025

Стало известно состояние малыша, которого избила беременная мать в Екатеринбурге

В Екатеринбурге избитый мамой грудничок получил ушибы и черепно-мозговую травму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, ребенок, малыш, детство, дети
Ребенка перевели в травматологическое отделение (архивное фото) Фото:

Годовалый малыш, которого избила мать на Эльмаше в Екатеринбурге, попал в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Об этом URA.RU рассказал источник.

«У ребенка сочетанная травма, ушибы мягких тканей головы, туловища и конечностей. Его перевели в травматологическое отделение», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 14 февраля. По предварительным данным, 26-летняя мать избила сына в ванной. Причиной издевательств стали постоянные капризы малыша и ссоры с мужем. Ранее женщина сидела за наркотики. Всего у нее трое детей. Она ожидает четвертого.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Годовалый малыш, которого избила мать на Эльмаше в Екатеринбурге, попал в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Об этом URA.RU рассказал источник. «У ребенка сочетанная травма, ушибы мягких тканей головы, туловища и конечностей. Его перевели в травматологическое отделение», — сказал собеседник агентства. Инцидент произошел 14 февраля. По предварительным данным, 26-летняя мать избила сына в ванной. Причиной издевательств стали постоянные капризы малыша и ссоры с мужем. Ранее женщина сидела за наркотики. Всего у нее трое детей. Она ожидает четвертого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...