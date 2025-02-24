МИД РФ назвал взрыв во Франции терактом

Взрывы, произошедшие на территории генконсульства РФ в Марселе (Франция), носят все признаки теракта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», — заявила Захарова агентству ТАСС. По ее словам, это серьезное происшествие, которое требует немедленного и всестороннего расследования. Кроме того, Россия требует от французских властей принятия исчерпывающих мер для расследования данного инцидента.
Ранее стало известно, что в здании российского консульства в Марселе произошел взрыв. На место происшествия прибыли десятки сотрудников пожарной службы и полиции. Генеральный консул Российской Федерации в Марселе, Станислав Оранский, подтвердил эту информацию. По предварительным данным, пострадавших нет.
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