МИД РФ назвал взрыв во Франции терактом

Захарова: взрывы в Марселе имеют все признаки теракта
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Захарова требует от от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрыва в консульстве
Захарова требует от от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрыва в консульстве Фото:
новость из сюжета
В консульстве РФ во Франции прогремел взрыв

Взрывы, произошедшие на территории генконсульства РФ в Марселе (Франция), носят все признаки теракта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», — заявила Захарова агентству ТАСС. По ее словам, это серьезное происшествие, которое требует немедленного и всестороннего расследования. Кроме того, Россия требует от французских властей принятия исчерпывающих мер для расследования данного инцидента.

Ранее стало известно, что в здании российского консульства в Марселе произошел взрыв. На место происшествия прибыли десятки сотрудников пожарной службы и полиции. Генеральный консул Российской Федерации в Марселе, Станислав Оранский, подтвердил эту информацию. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Взрывы, произошедшие на территории генконсульства РФ в Марселе (Франция), носят все признаки теракта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», — заявила Захарова агентству ТАСС. По ее словам, это серьезное происшествие, которое требует немедленного и всестороннего расследования. Кроме того, Россия требует от французских властей принятия исчерпывающих мер для расследования данного инцидента. Ранее стало известно, что в здании российского консульства в Марселе произошел взрыв. На место происшествия прибыли десятки сотрудников пожарной службы и полиции. Генеральный консул Российской Федерации в Марселе, Станислав Оранский, подтвердил эту информацию. По предварительным данным, пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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