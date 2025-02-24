В Кремле отреагировали на слова Трампа о невиновности РФ в начале СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о том, что тот не считает Россию виновной в конфликте на Украине. Представитель Кремля заявил, что поддерживает изменения подхода Штатов к РФ.
«США начинают пересматривать свои подходы к России, что мы приветствуем и поддерживаем. Мы надеемся, что Вашингтон проведет тщательный анализ первопричин украинского конфликта. На это мы неоднократно пытались указать нашим европейским оппонентам, но они отказывались это признавать», — заявил Песков во время разговора с журналистами.
По словам Пескова, без глубокого понимания причин конфликта невозможно эффективно работать над его урегулированием. Он отметил, что в Вашингтоне предпринимаются меры для выявления причин происходящего. Выражается надежда, что данный анализ послужит фундаментом для нахождения пути к урегулированию конфликта.
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