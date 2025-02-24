В Кремле отреагировали на взрыв в российском консульстве во Франции

Песков: консульству РФ во Франции требуется усиление охраны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков прокомментировал взрыв в консульстве РФ в Марселе
Песков прокомментировал взрыв в консульстве РФ в Марселе Фото:
новость из сюжета
В консульстве РФ во Франции прогремел взрыв

Генконсульству РФ во Франции необходимо усиления охраны из-за произошедшего взрыва. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, требуется [усиление охраны]. Разумеется, по линии внешнеполитического ведомства обратить внимание принимающей стороны... Все уже сказано было со стороны», — отметил представитель Кремля в ходе конференц-колла.

Ранее возле российского консульства в Марселе во Франции произошел взрыв, как сообщила местная пожарная служба. Инцидент случился в восьмом округе города. На место происшествия прибыли около 30 пожарных и полицейские подразделения. Этот взрыв по всем признакам можно классифицировать как теракт, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

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Генконсульству РФ во Франции необходимо усиления охраны из-за произошедшего взрыва. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Безусловно, требуется [усиление охраны]. Разумеется, по линии внешнеполитического ведомства обратить внимание принимающей стороны... Все уже сказано было со стороны», — отметил представитель Кремля в ходе конференц-колла. Ранее возле российского консульства в Марселе во Франции произошел взрыв, как сообщила местная пожарная служба. Инцидент случился в восьмом округе города. На место происшествия прибыли около 30 пожарных и полицейские подразделения. Этот взрыв по всем признакам можно классифицировать как теракт, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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