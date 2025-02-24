В Кремле отреагировали на взрыв в российском консульстве во Франции

Генконсульству РФ во Франции необходимо усиления охраны из-за произошедшего взрыва. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, требуется [усиление охраны]. Разумеется, по линии внешнеполитического ведомства обратить внимание принимающей стороны... Все уже сказано было со стороны», — отметил представитель Кремля в ходе конференц-колла.
Ранее возле российского консульства в Марселе во Франции произошел взрыв, как сообщила местная пожарная служба. Инцидент случился в восьмом округе города. На место происшествия прибыли около 30 пожарных и полицейские подразделения. Этот взрыв по всем признакам можно классифицировать как теракт, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
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