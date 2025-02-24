Украинский лидер Владимир Зеленский меняет свою позицию по урегулированию конфликта на Украине чаще, чем зеленые майки. В этом его обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Могу только нашу позицию (по урегулированию на Украине, — прим. URA.RU) подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, о котором вы упомянули (Зеленском, — прим. URA.RU), который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки», — отметил Сергей Лавров. Это заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам его переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
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