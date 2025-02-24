Ларов: позиция Зеленского по конфликту меняется чаще, чем его зеленые майки

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Лавров заявил, что позиция РФ, в отличие от позиции Зеленского, не менялась
Лавров заявил, что позиция РФ, в отличие от позиции Зеленского, не менялась Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский меняет свою позицию по урегулированию конфликта на Украине чаще, чем зеленые майки. В этом его обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Могу только нашу позицию (по урегулированию на Украине, — прим. URA.RU) подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, о котором вы упомянули (Зеленском, — прим. URA.RU), который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки», — отметил Сергей Лавров. Это заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам его переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

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Украинский лидер Владимир Зеленский меняет свою позицию по урегулированию конфликта на Украине чаще, чем зеленые майки. В этом его обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Могу только нашу позицию (по урегулированию на Украине, — прим. URA.RU) подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, о котором вы упомянули (Зеленском, — прим. URA.RU), который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки», — отметил Сергей Лавров. Это заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам его переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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