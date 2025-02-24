Минобороны подало шесть исков к разработчику снарядов НИМИ

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал шесть новых исков от Министерства обороны России к АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева», известному разработчику боеприпасов. Иски были поданы 21 февраля.
«Шесть исков министерства обороны России поданы к АО „Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева“, разработчику снарядов для разных видов вооружения», — передает РИА Новости. Все поданные иски были зарегистрированы в судебных органах 21 февраля и до настоящего времени не приступили к их рассмотрению. В реестре суда пока не содержится информации о предмете и основаниях данных исковых требований.
Ранее между Минобороны и НИМИ им. Бахирева уже возникали судебные разбирательства. В октябре 2024 года МО требовало с НИМИ имени Бахирева свыше 29 млн рублей. Басманный суд Москвы принял решение об аресте двух представителей руководства ООО «ГК Пикет». Их уличили в поставке некачественных бронежилетов для бойцов в зоне СВО.
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