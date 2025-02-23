Правительство РФ исключило Сургутскую ГРЭС-1 из планов по модернизации

Правительство России отложило на неопределенный срок модернизацию Сургутской ГРЭС-1 и также еще 11 электростанций по всей России из-за рекордной ключевой ставки. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.
«Некоторые проекты модернизации российских электростанций исключены из списка проектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи мощности модернизированных генерирующих объектов», — следует из документа.
Работы отменены из-за роста цен на оборудование и невозможности привлечь финансирование. Планируется вернуться к проектам после снижения ставки ЦБ. В перечень энергообъектов также вошли Автозаводская ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2 и другие объекты.
Ранее URA.RU писало, что в 2025 году начнется ремонт Сургутской ГРЭС-2, которая является крупнейшей тепловой электростанцией России. Как сообщили в окружном правительстве, работы начнутся в марте.
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