23 февраля 2025
22 февраля 2025

Правительство РФ исключило Сургутскую ГРЭС-1 из планов по модернизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство отложило модернизацию 12 электростанций из-за рекордной ставки
Правительство отложило модернизацию 12 электростанций из-за рекордной ставки Фото:

Правительство России отложило на неопределенный срок модернизацию Сургутской ГРЭС-1 и также еще 11 электростанций по всей России из-за рекордной ключевой ставки. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Некоторые проекты модернизации российских электростанций исключены из списка проектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи мощности модернизированных генерирующих объектов», — следует из документа.

Работы отменены из-за роста цен на оборудование и невозможности привлечь финансирование. Планируется вернуться к проектам после снижения ставки ЦБ. В перечень энергообъектов также вошли Автозаводская ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2 и другие объекты.

Ранее URA.RU писало, что в 2025 году начнется ремонт Сургутской ГРЭС-2, которая является крупнейшей тепловой электростанцией России. Как сообщили в окружном правительстве, работы начнутся в марте.

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Правительство России отложило на неопределенный срок модернизацию Сургутской ГРЭС-1 и также еще 11 электростанций по всей России из-за рекордной ключевой ставки. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. «Некоторые проекты модернизации российских электростанций исключены из списка проектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи мощности модернизированных генерирующих объектов», — следует из документа. Работы отменены из-за роста цен на оборудование и невозможности привлечь финансирование. Планируется вернуться к проектам после снижения ставки ЦБ. В перечень энергообъектов также вошли Автозаводская ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2 и другие объекты. Ранее URA.RU писало, что в 2025 году начнется ремонт Сургутской ГРЭС-2, которая является крупнейшей тепловой электростанцией России. Как сообщили в окружном правительстве, работы начнутся в марте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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