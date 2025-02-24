Посольство РФ во Франции еще до ЧП просило Париж об усилении мер безопасности

Посольство России в Париже обращалось к французским властям с просьбой усилить меры безопасности у российских дипломатических учреждений еще до инцидента в Марселе, где было совершено нападение на консульство. Об этом сообщили в российской дипмиссии.
«Посольство России в Париже еще до нападения на консульство в Марселе просило власти Франции повысить безопасность дипучреждений», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Взрыв внутри генконсульства России произошел в Марселе 24 февраля. На место происшествия сразу прибыли полиция и около 30 пожарных. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Ранее Служба внешней разведки РФ предупреждала, что Киев для срыва переговоров рассматривает проведение серии терактов против диппредставительств России в Европе. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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