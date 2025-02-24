Посольство РФ во Франции еще до ЧП просило Париж об усилении мер безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во Франции произошел взрыв внутри консульства РФ
Во Франции произошел взрыв внутри консульства РФ Фото:
новость из сюжета
В консульстве РФ во Франции прогремел взрыв

Посольство России в Париже обращалось к французским властям с просьбой усилить меры безопасности у российских дипломатических учреждений еще до инцидента в Марселе, где было совершено нападение на консульство. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

«Посольство России в Париже еще до нападения на консульство в Марселе просило власти Франции повысить безопасность дипучреждений», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Взрыв внутри генконсульства России произошел в Марселе 24 февраля. На место происшествия сразу прибыли полиция и около 30 пожарных. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Ранее Служба внешней разведки РФ предупреждала, что Киев для срыва переговоров рассматривает проведение серии терактов против диппредставительств России в Европе. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство России в Париже обращалось к французским властям с просьбой усилить меры безопасности у российских дипломатических учреждений еще до инцидента в Марселе, где было совершено нападение на консульство. Об этом сообщили в российской дипмиссии. «Посольство России в Париже еще до нападения на консульство в Марселе просило власти Франции повысить безопасность дипучреждений», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Взрыв внутри генконсульства России произошел в Марселе 24 февраля. На место происшествия сразу прибыли полиция и около 30 пожарных. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Ранее Служба внешней разведки РФ предупреждала, что Киев для срыва переговоров рассматривает проведение серии терактов против диппредставительств России в Европе. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...