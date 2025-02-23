23 февраля 2025

ДТП со школьным автобусом в Тюмени привлекло внимание главы Следкома

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусом с детьми в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах проверки
Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах проверки Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами ДТП в Тюмени, в котором автобус с детьми столкнулся с легковым авто. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».

«Глава СК России запросил доклад о ходе проверки обстоятельств ДТП с участием автобуса с детьми в Тюменской области. По данному факту организована проверка по признакам нарушения правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Само ДТП произошло 19 февраля. Ранее URA.RU рассказало, что школьников везли из кукольного театра.

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Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами ДТП в Тюмени, в котором автобус с детьми столкнулся с легковым авто. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Глава СК России запросил доклад о ходе проверки обстоятельств ДТП с участием автобуса с детьми в Тюменской области. По данному факту организована проверка по признакам нарушения правил дорожного движения», — говорится в сообщении. Само ДТП произошло 19 февраля. Ранее URA.RU рассказало, что школьников везли из кукольного театра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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