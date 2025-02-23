ДТП со школьным автобусом в Тюмени привлекло внимание главы Следкома

Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах проверки
Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами ДТП в Тюмени, в котором автобус с детьми столкнулся с легковым авто. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».
«Глава СК России запросил доклад о ходе проверки обстоятельств ДТП с участием автобуса с детьми в Тюменской области. По данному факту организована проверка по признакам нарушения правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
Само ДТП произошло 19 февраля. Ранее URA.RU рассказало, что школьников везли из кукольного театра.
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